Hamilton prende in giro Leclerc in Ferrari e la tensione sale.

Lewis Hamilton ha deriso il compagno di Ferrari, Charles Leclerc, dopo che questi aveva dichiarato di prendersi una pausa in palestra durante la giornata.

I due piloti hanno partecipato alla recente presentazione delle nuove e sorprendenti tute da gara per la stagione 2026 della leggendaria scuderia con base a Maranello, un evento che ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati, in attesa di una stagione che si preannuncia ricca di emozioni e novità sul fronte delle innovazioni tecniche e delle rivalità in pista.

Il nuovo monoposto, denominato SF-26, sarà svelato in una cerimonia speciale programmata per sabato 23 gennaio, segnando un momento fondamentale nella preparazione della prossima stagione. Hamilton e Leclerc confidano che il modello 2026 possa superare le prestazioni del veicolo dell’anno precedente, che ha concluso la stagione senza riuscire neppure a conquistare una singola vittoria in Gran Premio. L’attesa di una svolta positiva si fa sentire in ogni ambito della scuderia, offrendo nuove prospettive di sviluppo e competizione.

Un video recentemente pubblicato sul profilo X di Ferrari ha immortalato alcuni momenti dietro le quinte durante la sessione di presentazione dei nuovi abiti, catturando un’atmosfera distesa e intrisa di umorismo. Durante l’intervista, Hamilton ha chiesto a Leclerc a che ora si fosse alzato, ricevendo come risposta “7:45”. Pochi istanti dopo il britannico ha scherzato domandando se il monegasco non fosse stato in palestra, a cui questi ha risposto: “Oggi mi concedo una pausa”. Hamilton ha replicato con una risata, sottolineando con tono ironico la scelta del collega.

Hamilton e Leclerc puntano a guidare la lotta per il titolo

Nonostante la loro forma smagliante, entrambi i piloti sono consapevoli che senza una monoposto all’altezza non si potrà ambire a un campionato. Le nuove normative, in vigore da quest’anno, offrono a Ferrari l’opportunità di affinare le prestazioni in pista, a patto di riuscire a sviluppare un’auto competitiva.

La casa di Maranello ha dominato parzialmente la stagione 2022, vincendo due dei primi tre Gran Premi, ma ha poi faticato a trovare continuità nei mesi successivi e anche nel 2023. Dal 2008 la scuderia non riesce a conquistare un titolo e spera che il talento combinato di Leclerc e Hamilton possa porre fine a questa lunga attesa già nella stagione 2026.

