LEGO ha già lanciato la sua PRIMA auto di F1

LEGO ha nuovamente sorpreso i fan della Formula 1 con le sue vetture in scala, pensate per la categoria regina.

La collezione “Speed Champions”, che debutterà sotto una nuova denominazione in vista della stagione 2026, vede Audi come primo team disponibile. Che tu ami seguire le gare dei tuoi piloti preferiti o preferisca ricreare la griglia di partenza della stagione direttamente a casa, questo set ti permette di rivivere l’emozione della pista con un tocco di originalità e dettaglio.

Dopo una presentazione memorabile a Berlino, LEGO ha svelato ufficialmente il set Speed Champions F1, il quale include la monoposto Audi Revolut F1 Team R26. Composto da 215 pezzi, il modello è stato realizzato per rispecchiare le nuove normative previste per la prossima stagione e verrà messo in commercio a partire da domenica 1 marzo al prezzo di 27,99 dollari.

Il livello di cura e dettaglio del veicolo, che comprende cabina, alettone posteriore, loghi dei vari sponsor, sospensioni nelle ruote anteriori e perfino pneumatici Pirelli, è stato progettato per soddisfare sia i collezionisti che gli appassionati di modellismo.

In aggiunta, il set comprende una minifigurina vestita con la divisa ufficiale di Audi e dotata di casco, offrendo un’esperienza completa e coinvolgente per chi desidera portare a casa un pezzo di storia e innovazione del mondo della F1.

Audi lancia il suo sfidante per la F1 2026

Martedì, Audi ha presentato con orgoglio la sua imponente monoposto in un elegante grigio titanio, impreziosito da accenti rossi e dal tipico logo del marchio. Durante l’evento in diretta a Berlino, i piloti Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg si sono fatti accompagnare da Jonathan Wheatley, direttore del team, confermando l’importanza di questa nuova sfida.

Wheatley ha dichiarato: "Questa vettura è il frutto di migliaia di ore di lavoro di un team straordinariamente talentuoso, e oggi iniziamo questo percorso con orgoglio e umiltà, consci che si tratta soltanto del primo passo di una lunga campagna." Ha poi aggiunto: "La nostra missione è infondere in ogni fibra del nostro team l’ADN di un campione, puntando su resistenza, precisione e una continua voglia di migliorarsi per trasformare ogni giro in pista in un successo concreto."

