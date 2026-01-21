CONFERMATO: Ferrari apporta MODIFICHE alla sua formazione di F1

Dopo la notizia del licenziamento di Riccardo Adami, la Ferrari ha annunciato il nuovo ingegnere di gara per Lewis Hamilton durante i test pre-stagionali, secondo quanto riportato dai media italiani.

Adami aveva ricoperto questo ruolo per tutta la stagione 2025 al fianco del pilota britannico. La decisione è stata presa in un contesto caratterizzato da diversi episodi spiacevoli nelle comunicazioni radio tra i due, che hanno portato la scuderia a decidere di rinnovare il team tecnico.

Inoltre, l'annuncio ha precisato che Adami assumerà un nuovo ruolo all'interno del team, diventando direttore della Scuderia Ferrari Driver Academy e gestendo i test dei modelli precedenti della squadra.

Questa riorganizzazione ha lasciato Hamilton senza un ingegnere di gara per la stagione 2026. Mentre la Ferrari continua la ricerca di un sostituto permanente per Adami, secondo quanto riportato dal Corriere Della Sera, si sa già chi occuperà il posto durante i test preliminari a Barcellona.

Il quotidiano suggerisce che Bryan Bozzi, ingegnere di gara di Charles Leclerc, si occuperà di entrambi i piloti durante questi test. Si prevede che un'unica SF-26 sarà condivisa tra Hamilton e Leclerc per tutta la durata dell'evento.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

