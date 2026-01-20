Le critiche che potrebbero PORRE FINE alla carriera di Hamilton in F1

Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, ha difeso con decisione la sua posizione di fronte ai critici della Formula 1, nonostante Ralf Schumacher lo abbia accusato di avere una mentalità troppo chiusa.

La stagione 2025, la sua prima al volante della Ferrari, si è rivelata estremamente difficile: il pilota britannico non è riuscito a salire sul podio in nessuna gara e ha concluso il campionato con 86 punti in meno rispetto al compagno Charles Leclerc. Questo scenario ha alimentato il dibattito sulle sue performance e ha fatto sorgere dubbi sul proseguimento della sua carriera nella massima categoria.

A 41 anni, Hamilton si trova a un bivio: dovrà migliorare significativamente nella stagione 2026 affinché la Ferrari ritenga valido il rinnovo del contratto, altrimenti l'unica strada potrebbe essere il ritiro dalle competizioni. In una recente replica ai critici, il pilota ha sottolineato che nessuno è al suo livello, affidandosi al suo illustre passato, che lo vede come il pilota di maggior successo nella storia della Formula 1.

Tuttavia, Ralf Schumacher, intervenuto nel podcast "Backstage Boxengasse" di Sky Germany, ha commentato: "Questo dimostra una mentalità piuttosto chiusa, quasi patetica – non in senso sprezzante, ma con comprensione umana. È certamente doloroso, eppure continuo a sperare per lui, perché, avendo corso anch'io, conosco bene cosa significhi."

Riuscirà Hamilton a ritrovare la forma migliore?

Le dichiarazioni del campione, che evidenziano come i critici non abbiano la sua esperienza, si basano su un curriculum imbattibile: il pilota britannico condivide il record di titoli mondiali con Michael Schumacher, pur dominando in termini di vittorie, podi e pole position. Ciononostante, analogamente a quanto accaduto nella fase finale degli anni di Schumacher in Mercedes, gli ultimi anni hanno mostrato un calo nelle sue prestazioni. Negli ultimi quattro anni, Hamilton ha superato i compagni solo in poche occasioni e ha collezionato appena due vittorie complete dalla dolorosa sconfitta in campionato nel 2021 contro Max Verstappen.

Il pilota ripone fiducia nei nuovi monoposto del 2026, convinto che un regolamento completamente rinnovato possa meglio valorizzare il suo stile di guida. Con l’obiettivo di ritrovare le lotte per le prime posizioni, Hamilton punta a un nuovo inizio anche sul fronte della competitività della Ferrari, che dovrà mettersi in pari con i rivali per consentirgli di risalire la classifica mondiale.

