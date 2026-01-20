Imola svela il MASSICCIO rinnovo per tornare in F1 dopo l'addio nel 2026

Il circuito di Imola, noto anche come Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, si prepara a una grande trasformazione in vista del 2026.

Quest'anno sono già iniziati i lavori per rinnovare le strutture storiche e adeguare la pista alle esigenze future, nonostante il Gran Premio dell'Emilia-Romagna non faccia più parte del calendario della Formula 1.

Tra gli interventi principali spicca l’ammodernamento del paddock e delle box, che verranno ampliati con nuovi garage e un’area coperta per i pit stop. Parallelamente, prenderà forma la nuova Casa degli Eventi in Tosa, situata nella settima curva, che diventerà un importante punto d’incontro per l’ospitalità. Anche le infrastrutture limitrofe verranno aggiornate, grazie all’introduzione di nuove rotonde e di un ponte più ampio, con particolare attenzione alla sicurezza e alla sostenibilità mediante l’utilizzo di asfalto ecologico e barriere rinforzate.

Stefano Domenicali, amministratore delegato della Formula 1, ha più volte sottolineato come i circuiti debbano evolversi per mantenere il loro ruolo di protagonisti nel panorama motoristico. Questo ambizioso progetto si propone di rilanciare Imola non solo come sede di competizioni, ma anche come spazio polifunzionale in grado di attrarre appassionati e aziende.

Uso multifunzionale

Per garantire un’attività costante durante tutto l’anno, i promotori hanno ideato un utilizzo multifunzionale del circuito. Sarà realizzata la “Music Park Arena”, un’area dedicata a concerti ed eventi per gli appassionati, mentre la Casa degli Eventi ospiterà meeting aziendali e conferenze, contribuendo a mantenere un flusso costante di visitatori già nel 2025 nonostante l’assenza della Formula 1.

Con l’ingresso in scena del nuovo Gran Premio di Madrid, l’Emilia-Romagna ha perso un appuntamento storico nel calendario, ma Imola punta a riconquistare la sua importanza grazie a questi intensi interventi. In prospettiva, il circuito potrebbe rientrare in un sistema rotazionale insieme ad altri tracciati europei, seguendo l’esempio di Spa-Francorchamps e, secondo alcune indiscrezioni, anche del Circuito de Barcelona-Catalunya.

Anche se la Formula 1 non farà ritorno, Imola continuerà a essere una meta imperdibile per numerose discipline motoristiche a partire dal 2026. Tra gli appuntamenti in calendario si segnalano le 6 Hours of Imola del Campionato FIA World Endurance, i weekend organizzati da ACI Racing che includeranno il Campionato Italiano di GT, la Lamborghini Arena con il Lamborghini Super Trofeo, le 4 Hours of Imola dell’European Le Mans Series e le gare storiche dell’Imola Classic. Con questo ricco palinsesto, il circuito si conferma come un fulcro di emozioni e dinamismo nel mondo del motorsport.

