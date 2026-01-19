Il legame di Sainz con la Ferrari dovrebbe preoccupare la Williams.

Carlos Sainz ha un legame profondo con Ferrari che va ben oltre ogni interesse economico.

L'ex pilota spagnolo si distingue per essere l'unico a salire sul podio con la Scuderia durante l'ultimo weekend di gara in Formula 1, dimostrando come la sua relazione con il marchio rosso non sia dettata esclusivamente da motivi finanziari, ma da una sincera passione e impegno che lo contraddistinguono nel mondo delle corse.

Parlando della gestione dei suoi investimenti, Sainz ha spiegato di preferire investire in Ferrari piuttosto che affidarsi a un conto in banca. "Possiedo quattro Ferrari in edizione limitata e ne ho già ordinata una nuova; il denaro deposita in banca si svaluta col tempo, mentre alcune vetture mantengono o addirittura accrescono il loro valore", ha dichiarato il pilota spagnolo, sottolineando così la sua fiducia nell'acquisto di automobili di prestigio come strumento di consolidamento del proprio patrimonio.

Quanto guadagna Lewis Hamilton in Ferrari?

All'interno della Scuderia, secondo quanto riportato dal Corriere della Serra, Hamilton opta per un salario base più contenuto che può essere notevolmente incrementato grazie ai bonus legati alle prestazioni. Il settimanale Il Medio italiano indica che il celebre pilota potrebbe arrivare a guadagnare circa 40 milioni di euro a stagione.

Il contratto, con una durata prevista di due anni e l'opzione per un terzo anno, consentirebbe al sette volte campione del mondo di superare facilmente la soglia dei 100 milioni di euro in due stagioni, bonus compresi.

