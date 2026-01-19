Antonelli, Hamilton e TUTTO sul calendario dei test di F1 del 2026
Antonelli, Hamilton e TUTTO sul calendario dei test di F1 del 2026
È già stato svelato il calendario dei test per la nuova stagione di Formula 1, in cui si protagonista sarà l’azione in pista di Andrea Kimi Antonelli e Lewis Hamilton.
Formula One Management ha annunciato le date delle sessioni di prova a Bahrein. In vista della stagione in arrivo, ogni team disporrà di tre opportunità di test, due delle quali aperte al pubblico. La prima settimana di test si terrà a Barcellona, dal 26 al 30 gennaio, ed è il primo allenamento congiunto programmato, che verrà svolto a porte chiuse. Le scuderie giungeranno in Spagna con versioni concettuali dei loro monoposto per concentrarsi in primis sulla valutazione delle unità di potenza.
A febbraio, invece, il circuito di Bahrein ospiterà le tradizionali sessioni di prova aperte al pubblico. La prima fase si svolgerà dall’11 al 13 febbraio, mentre la seconda avrà luogo dal 18 al 20 febbraio. La FOM ha già reso noto il programma completo per queste giornate, consentendo così un’organizzazione dettagliata dei test per ciascuna squadra.
Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes
Orario dei test 2026
Le prove inizieranno, in orario spagnolo, alle 08:00, offrendo ai team quattro ore continue sul tracciato. Alle 12:00 seguirà una pausa pranzo, per riprendere alle 13:00 con l’accensione del semaforo verde presso il Bahrain International Circuit per la sessione pomeridiana.
Mercoledì 11 febbraio
Sessione mattutina: 08:00 - 12:00 Sessione pomeridiana: 13:00 - 17:00
Giovedì 12 febbraio
Sessione mattutina: 08:00 - 12:00 Sessione pomeridiana: 13:00 - 17:00
Venerdì 13 febbraio
Sessione mattutina: 08:00 - 12:00 Sessione pomeridiana: 13:00 - 17:00
Dopo questa prima serie di test, il secondo blocco inizierà a Bahrein mercoledì 18 febbraio.
Mercoledì 18 febbraio
Sessione mattutina: 08:00 - 12:00 Sessione pomeridiana: 13:00 - 17:00
Giovedì 19 febbraio
Sessione mattutina: 08:00 - 12:00 Sessione pomeridiana: 13:00 - 17:00
Venerdì 20 febbraio
Sessione mattutina: 08:00 - 12:00 Sessione pomeridiana: 13:00 - 17:00
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Il legame di Sainz con la Ferrari dovrebbe preoccupare la Williams.
- 3 ore fa
Antonelli, Hamilton e TUTTO sul calendario dei test di F1 del 2026
- Oggi 18:00
F1 Drive to Survive Stagione 8: data di uscita e grandi trame della serie di successo di Netflix
- Oggi 17:00
La leggenda della F1 ammette che la FIA ha ROVINATO la Ferrari con i nuovi regolamenti
- Oggi 16:00
Haas svela la sua nuova livrea per la stagione 2026 di F1
- Oggi 15:00
Checo e Bottas si sfidano con la Cadillac e spaventano Mercedes e Red Bull
- Oggi 14:00
Molto letto
Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!
- 8 gennaio
Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026
- 12 gennaio
F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?
- 1 gennaio
Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes
- Ieri 18:00
Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher
- 7 gennaio
Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1
- 12 gennaio