Antonelli, Hamilton e TUTTO sul calendario dei test di F1 del 2026

È già stato svelato il calendario dei test per la nuova stagione di Formula 1, in cui si protagonista sarà l’azione in pista di Andrea Kimi Antonelli e Lewis Hamilton.

Formula One Management ha annunciato le date delle sessioni di prova a Bahrein. In vista della stagione in arrivo, ogni team disporrà di tre opportunità di test, due delle quali aperte al pubblico. La prima settimana di test si terrà a Barcellona, dal 26 al 30 gennaio, ed è il primo allenamento congiunto programmato, che verrà svolto a porte chiuse. Le scuderie giungeranno in Spagna con versioni concettuali dei loro monoposto per concentrarsi in primis sulla valutazione delle unità di potenza.

A febbraio, invece, il circuito di Bahrein ospiterà le tradizionali sessioni di prova aperte al pubblico. La prima fase si svolgerà dall’11 al 13 febbraio, mentre la seconda avrà luogo dal 18 al 20 febbraio. La FOM ha già reso noto il programma completo per queste giornate, consentendo così un’organizzazione dettagliata dei test per ciascuna squadra.

Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

Orario dei test 2026

Le prove inizieranno, in orario spagnolo, alle 08:00, offrendo ai team quattro ore continue sul tracciato. Alle 12:00 seguirà una pausa pranzo, per riprendere alle 13:00 con l’accensione del semaforo verde presso il Bahrain International Circuit per la sessione pomeridiana.

Mercoledì 11 febbraio

Sessione mattutina: 08:00 - 12:00 Sessione pomeridiana: 13:00 - 17:00

Giovedì 12 febbraio

Sessione mattutina: 08:00 - 12:00 Sessione pomeridiana: 13:00 - 17:00

Venerdì 13 febbraio

Sessione mattutina: 08:00 - 12:00 Sessione pomeridiana: 13:00 - 17:00

Dopo questa prima serie di test, il secondo blocco inizierà a Bahrein mercoledì 18 febbraio.

Mercoledì 18 febbraio

Sessione mattutina: 08:00 - 12:00 Sessione pomeridiana: 13:00 - 17:00

Giovedì 19 febbraio

Sessione mattutina: 08:00 - 12:00 Sessione pomeridiana: 13:00 - 17:00

Venerdì 20 febbraio

Sessione mattutina: 08:00 - 12:00 Sessione pomeridiana: 13:00 - 17:00

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato