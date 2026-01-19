F1 Drive to Survive Stagione 8: data di uscita e grandi trame della serie di successo di Netflix

Drive To Survive ha trasformato l'interesse verso la Formula 1 negli ultimi anni e la stagione 8 debutterà nel 2026.

La celebre serie Netflix, nata l'8 marzo 2019, ha conquistato milioni di appassionati immergendosi nei retroscena di ogni stagione. Grazie a questo format, è possibile scoprire la vera essenza dei piloti e conoscere le storie che si celano dietro le trame più sorprendentemente coinvolgenti. Un appuntamento imperdibile per chi vive di F1.

Tuttavia, non tutti hanno accolto la serie con entusiasmo. Il quattro volte campione del mondo Max Verstappen, ad esempio, ha espresso il suo disappunto per il modo in cui vengono girate le riprese. In ogni caso, è innegabile che Drive To Survive abbia dato una spinta decisiva alla Formula 1, rappresentando forse il fattore chiave del suo sviluppo da quando Liberty Media ha preso in mano le redini a gennaio 2017.

Con il conto alla rovescia per la stagione 8 nel 2026, ecco tutto ciò che bisogna sapere.

Quando debutterà la stagione 8?

Nel frattempo, facciamo qualche ipotesi ben ragionata in attesa dell'annuncio ufficiale. Secondo le nostre stime, l'uscita avverrà venerdì 27 febbraio, esattamente una settimana prima dell'inizio delle sessioni di prove per il Gran Premio d'Australia il 6 marzo 2026. Generalmente, Drive To Survive esce di venerdì, quasi sempre in prossimità dell'avvio di una nuova stagione. Avremo ragione? Presto lo scopriremo.

Come vedere la stagione 8 di Drive To Survive?

È molto semplice: se possiedi già un abbonamento a Netflix, potrai seguire tutte le stagioni precedenti oltre alla nuova, senza alcun costo aggiuntivo o necessità di modifiche. A breve saranno comunicati ulteriori dettagli riguardo ai prezzi.

Le grandi trame della stagione 8

Ogni anno, la serie sorprende con rivelazioni inaspettate e personaggi che rubano la scena. Ecco le trame più interessanti che hanno caratterizzato la stagione 2025 e che ci hanno entusiasmato:

Red Bull licenzia Christian Horner

Senza dubbio, il momento più sconvolgente della stagione 2025 si è verificato il 9 luglio, quando Red Bull ha annunciato il licenziamento del team principal, Christian Horner, dopo una gloriosa carriera ventennale alla guida del team di Milton Keynes. Questi 12 mesi turbolenti si sono conclusi e la serie promette di svelare molti altri dettagli sugli eventi precedenti a quel momento decisivo.

Lewis Hamilton e un esordio disastroso in Ferrari

La vicenda non si è sviluppata come atteso. L'unione tra Hamilton e Ferrari, che riuniva due delle realtà più prestigiose della Formula 1, ha avuto un inizio disastroso: il pilota non è riuscito ad adattarsi al SF-25 e ha incontrato notevoli difficoltà durante il suo debutto a Maranello. Con 156 punti, ha concluso la stagione al sesto posto, lasciando indietro di 267 punti il nuovo campione del mondo, Norris.

McLaren contro McLaren e le controverse regole papaya

Durante la pausa estiva sembrava che il campionato piloti pendesse a favore della McLaren, lasciando in sospeso se Lando Norris o Oscar Piastri sarebbero emersi vincitori. Tuttavia, la straordinaria rimonta di Max Verstappen ha mantenuto la lotta viva fino all'ultima curva dell'ultima gara. Contestualmente, la McLaren si è trovata coinvolta in una polemica legata alle regole “papaya”, creando momenti di notevole tensione.

L'arco del anti-eroe Max Verstappen

Nonostante in alcuni ambienti non fosse particolarmente apprezzato, soprattutto fuori dai Paesi Bassi, nel 2025 Verstappen ha saputo conquistare un numero crescente di sostenitori. Il suo riscatto nella seconda metà della stagione gli ha permesso non solo di contendersi il titolo, ma anche di vivere un momento personale importante con la nascita della piccola Lily. Inoltre, il suo modo di interagire con i nuovi arrivati in griglia ha messo in luce un lato umano e genuino, lontano dai riflettori, che lo mostra come una persona cordiale, legata alla famiglia e capace di non prendersi troppo sul serio.

Hulkenpodium

Questa storia, pur non essendo tra le nostre prime cinque, ha il potere di emozionarci fino alle lacrime alla fine di febbraio. Il pilota tedesco aveva disputato 239 gare senza mai salire sul podio, fino al momento in cui ha conquistato uno straordinario terzo posto nel Gran Premio Britannico 2025 a Silverstone. Un momento magico per uno dei personaggi più amati del campionato, che tutti hanno condiviso e che presto potremo rivivere.

Domande frequenti su Drive To Survive

Come è nata Drive To Survive?

L'idea è nata da Sean Bratches, ex direttore delle operazioni commerciali in Formula 1. Quando Liberty Media ha acquisito lo sport, Bratches ha voluto renderlo più accessibile a un pubblico vasto. Grazie alla sua esperienza in ESPN e alla conoscenza del potenziale delle serie documentarie sportive in profondità (ricordi 30 For 30?), il successo è stato clamoroso.

Come posso vedere le stagioni precedenti di Drive To Survive?

Le stagioni dalla 1 alla 7 sono disponibili su Netflix. Se non le hai ancora viste, hai l’opportunità di metterti in pari prima del debutto della stagione 8.

