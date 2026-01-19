Haas svela la sua nuova livrea per la stagione 2026 di F1

Il terzo team di Formula 1 ha svelato oggi il design della sua monoposto per il 2026, aderendo alla tendenza già tracciata da Red Bull Racing e Racing Bulls. Haas ha scelto una nuova livrea per far risplendere i piloti Ollie Bearman ed Esteban Ocon, segnando l’inizio di una fase fresca e ambiziosa per la scuderia.

La stagione passata si è conclusa con risultati molto positivi per Haas, che si è posizionata a un soffio dal miglior piazzamento in griglia tra undici team. In particolare, Ollie Bearman – nel suo primo anno intero dopo le esperienze con Ferrari e Haas – ha totalizzato 41 punti.

Tra le sue prestazioni migliori ricordiamo Zandvoort, Città del Messico e São Paulo, dove si è classificato rispettivamente sesto, quarto e sesto. Il giovane pilota britannico ha superato di tre punti il compagno Esteban Ocon, che ha ottenuto il suo miglior risultato in Cina a seguito della squalifica di alcuni concorrenti Ferrari.

Nuovo VF-26

Bearman e Ocon continueranno a difendere la livrea Haas, che dal 2026 sarà ufficialmente conosciuta come TGR Haas F1 Team. La sigla TGR richiama Toyota Gazoo Racing, la divisione motorsport del gigante giapponese, che sostituisce MoneyGram come sponsor principale. Pur non producendo unità propulsive proprie per la Formula 1, Haas potrà contare sulla tecnologia e sull’affidabilità dei motori Ferrari.

