Vasseur ESPLODE dopo la brutta notizia della Ferrari sui giorni di test

Gran allarme in Ferrari, secondo quanto riportato da F1-Insider e basato su fonti italiane.

La situazione è particolarmente critica: Fred Vasseur, direttore del team, ha perso il controllo delle proprie emozioni nel momento in cui ha appreso che lo sviluppo dell'SF26 è rimasto indietro. I ritardi sono tali da mettere seriamente a rischio la partecipazione del team alla prima settimana di test prevista a Barcellona, a fine gennaio, alimentando dubbi sulla capacità del nuovo monoplazza di essere operativo quando il mondo della F1 si sposterà in Spagna.

I rallentamenti nello sviluppo del SF26 stanno sollevando preoccupazioni crescenti, poiché i primi giorni di test, fondamentali per la preparazione della stagione, potrebbero rivelarsi deludenti per Ferrari. Si è appreso addirittura che Vasseur ha reagito in maniera esplosiva al sentire che l'SF26 potrebbe non esordire durante la sessione inaugurale sul Circuit de Catalunya. Questa notizia sottolinea l’enorme pressione a cui è sottoposto il team, che non può permettersi ulteriori ritardi dopo anni di risultati altalenanti.

Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

Ferrari lavora contro il tempo per i test iniziali

La data chiave è il 26 gennaio 2026, giorno in cui inizierà la prima sessione di test comuni a Barcellona. La presentazione ufficiale dell'SF26 è fissata per il 23 gennaio a Maranello, seguita da una sessione di shakedown a Fiorano. Ciò significa che la costruzione del veicolo deve per forza essere ultimata al più tardi il 22 gennaio, per riuscire a rispettare un programma così serrato e garantire almeno una parvenza di competitività in vista della stagione imminente.

Reazione di Vasseur alle gravi notizie

Le notizie sulla difficile situazione tecnica hanno avuto un forte impatto su Vasseur, che avrebbe reagito impulsivamente al ricevere l'informazione che il SF26 rischia di non debuttare durante la prima giornata di prove sul circuito spagnolo. A Maranello, l'atmosfera è tesa: Ferrari, infatti, non può permettersi un ulteriore passo falso dopo anni di risultati modesti e si vede costretta a fare i conti con una pressione altissima, in un momento in cui ogni ritardo potrebbe compromettere le ambizioni per il 2026.

Test a Barcellona: sessioni a porte chiuse

I test a Barcellona si svolgeranno dal 26 al 30 gennaio 2026 e si terranno a porte chiuse, senza la presenza del pubblico. Durante questi cinque giorni, i team si concentreranno sulla verifica dell'affidabilità delle nuove unità di potenza e sull’efficienza del sistema di aerodinamica attiva. Le prove pubbliche di Bahrein, previste per febbraio, saranno decisive per decifrare il vero potenziale delle vetture per la stagione 2026.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato