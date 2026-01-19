La Ferrari è diretta verso il DISASTRO dopo la rottura tra Hamilton e Leclerc nel 2026

Ferrari si preannuncia destinata a vivere un vero e proprio disastro nel 2026, come avverte l'ex pilota di Formula 1 Ralf Schumacher.

Il fratello del sette volte campione e leggenda della Scuderia, Michael Schumacher, ha infatti corso ai massimi livelli del motorsport tra il 1997 e il 2007, conquistando sei vittorie nel corso di quell’epoca.

Oggi il pilota tedesco si muove agilmente sia nel paddock che online, collaborando con Sky Germany per analizzare i temi più attuali e scottanti del mondo delle corse.

Nel suo primo podcast dell’anno insieme a Peter Hardenacke, Schumacher ha affrontato il "caos" che pare incombere sulla Scuderia, evidenziando come i due piloti, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, abbiano posizioni diametralmente opposte in vista della sfida del 2026. Questa settimana, sui social è stato fatto il debutto del ruggito del SF-26, segnando così l’accensione della nuova vettura Ferrari.

Nonostante Hamilton appaia entusiasta nel garage, rimane il quesito se il sette volte campione sarà soddisfatto del suo bolide dopo le prove a Fiorano, previste per il prossimo 23 gennaio.

Schumacher: Le voci in Ferrari non lasciano presagire nulla di buono

In un recente episodio del Backstage Boxengasse Podcast, Schumacher ha illustrato come potrebbe cambiare l’assetto competitivo con l’avvio del nuovo ciclo regolamentare in Formula 1. Le sue previsioni per la prossima stagione, tuttavia, non accennano nulla di positivo per la Scuderia.

A seguito di voci non confermate riguardo a un possibile contrattempo tecnico a Maranello, l’ex pilota non si aspetta un inizio brillante per Ferrari nel 2026, sottolineando che tale impressione è emersa in modo univoco da ogni discussione sull’evoluzione del team.

“Sembra che il disastro, come si evince tra le righe, continui a perseguitare Ferrari”, ha dichiarato il 50enne, aggiungendo che l’azienda italiana sta progettando due vetture differentiate per venire incontro alle opinioni contrapposte di Hamilton e Leclerc.

“Se Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno visioni totalmente diverse sul veicolo, è subito chiaro che fin dall’inizio si sta tracciando un percorso complicato. Non è sostenibile sviluppare due auto contemporaneamente, come riconosce anche Fred Vasseur. In definitiva, tutto questo non preannuncia nulla di buono”, ha concluso Schumacher.

