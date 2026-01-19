Antonelli è in pericolo? La Mercedes inizia la lotta per Verstappen

Toto Wolff, il capo della Mercedes in Formula 1, ha avuto un ruolo determinante nel fare in modo che Max Verstappen debuttasse in una gara simbolo del 2026.

Il pilota olandese tornerà in pista in meno di due mesi per l’apertura della stagione 2026, esibendo il numero 3 sul suo monoposto dopo non essere riuscito a difendere il titolo mondiale nel 2025. Al contrario, il riconoscimento del “numero 1” andrà all’attuale campione Lando Norris, che debutterà insieme agli altri 22 piloti competitivi a bordo dei primi monoposto progettati in base alle nuove normative tecniche della Formula 1.

Il calendario del 2026 si preannuncia ricco di emozioni, con due Gran Premi consecutivi in Australia e in Cina, una scelta che potrebbe rendere complicata la programmazione per Verstappen. Il giovane 28enne ha recentemente rinnovato il suo impegno con la Red Bull, mentre circolavano voci sull’interesse che rivali come la Mercedes nutrivano nei suoi confronti. Tuttavia, il pilota ha chiarito che, con il contratto in essere fino al 2028, un cambio squadra non è all’orizzonte, pur restando entusiasta all’idea di partecipare alle 24 Ore del Nürburgring quest’anno.

Secondo Motorsport-Total.com, la Mercedes-AMG ha presentato ufficialmente una richiesta alla Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS) per posticipare la data della gara NLS1, unico ostacolo che al momento impedisce a Verstappen di prendere parte alle 24 Ore del Nürburgring. Il team Mercedes-AMG Winward, che aveva già annunciato la propria partecipazione a sei gare della NLS nel corso dell’anno – fra cui la leggendaria prova di 24 ore – sta negoziando l’iscrizione a un ulteriore evento che potrebbe consentire al pilota di sfidare questa storica competizione. Sia Red Bull sia Mercedes hanno dato il consenso al ritorno di Verstappen al Nürburgring, anche se le tre gare della NLS e le qualificazioni per l’evento endurance coincidono con il calendario della Formula 1.

Il report di Motorsport-Total.com spiega: “La Mercedes sta operando a un livello altissimo: si vocifera che persino il CEO di Mercedes-Benz, Ola Kallenius, e il responsabile del motorsport, Toto Wolff, abbiano proposto di posticipare l’inizio della stagione della Nurburgring Endurance Series, poiché attualmente coincide con il Gran Premio di Cina svoltosi a Shanghai.” Il direttore della NLS, Mike Jager, ha smentito le voci di una modifica sul calendario, precisando che “la richiesta di un possibile rinvio è stata inoltrata, ma soltanto questo.” Qualora la NLS1 venisse posticipata, lo spostamento sarebbe di appena una settimana, spostando la prima gara al 21 marzo, una data che si inserirebbe perfettamente tra i Gran Premi di Cina e del Giappone. Jager ha aggiunto: “Stiamo valutando la possibilità, ma non è stata ancora presa una decisione definitiva. È fondamentale trovare un compromesso che soddisfi tutte le esigenze.”

Nonostante non sia ancora stata data conferma definitiva riguardo l’ingresso in Nürburgring, il pilota non perde tempo nei preparativi. Questa settimana, ad esempio, ha accumulato nuovi chilometri a bordo del Mercedes-AMG GT3 a Portimão, riconnettendosi con il veicolo in vista del trasferimento a Detroit per il debutto del monoposto 2026 della Red Bull.

