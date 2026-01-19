Questo pilota di F1 ammette di non aver guardato il film nonostante fosse il CATTIVO

Una delle stelle del film di F1, che ha corso in pista durante le riprese, ha rivelato di non aver ancora avuto occasione di assistere al successo al botteghino.

Il film F1 ha debuttato a livello internazionale il 25 giugno 2025, con due anteprime a Londra e New York, prima di essere presentato al pubblico durante l'estate. La produzione ha visto il coinvolgimento del sette volte campione Lewis Hamilton, che ha ricoperto anche il ruolo di coproduttore, mentre le riprese sono iniziate a Silverstone nel 2023, durante il Gran Premio britannico.

La produzione originale di Apple ha subito dei ritardi a causa della crisi del sindacato degli attori (SAG-AFTRA), costringendo il team a proseguire le riprese fino al termine della stagione reale 2024 ad Abu Dhabi. Numerose scene sono state girate su differenti circuiti, lungo i calendari 2023 e 2024, con la troupe presente durante i weekend di Gran Premio per catturare immagini autentiche delle gare. In questo modo, alcuni piloti di quei periodi hanno fatto un'apparizione nel film, sebbene al momento dell'uscita molti di loro non corressero più in Formula 1.

Tra questi, spicca il nome di Kevin Magnussen, ex pilota Haas diventato celebre per il suo spirito da "ragazzo cattivo" sia in pista che fuori. Dopo il Gran Premio di Abu Dhabi 2024, in cui Haas decise di non rinnovare il suo contratto optando per una nuova coppia di piloti per la stagione 2025, il danese lasciò la Formula 1 per dedicarsi al mondo delle corse di endurance. Si è così unito a BMW come pilota ufficiale, partecipando al Campionato Mondiale di Resistenza FIA con il team WRT e all’IMSA SportsCar Championship con RLL.

Il film F1 ritrae fedelmente i duelli in pista?

Durante una recente conferenza stampa al Campionato Americano di Endurance, il pilota, ora in pista con BMW sia nella WEC che nell’IMSA, ha commentato la rappresentazione del suo personaggio nel film. Nel lungometraggio viene infatti mostrato protagonista in intensi duelli, spesso contrapposto a Sonny Hayes – il personaggio dell’APXGP interpretato da Brad Pitt. Di fronte a questa immagine, Magnussen ha ammesso: "Non ho ancora visto il film", sottolineando come essere raffigurato come antagonista rispetto a Brad Pitt sia per lui motivo di orgoglio e un retaggio della sua carriera.

È interessante ricordare che, durante la stagione 2024, Magnussen è stato l’ultimo pilota a ricevere una sanzione in F1, accumulando 12 punti penalizzanti. Oggi, il "K‑Mag" è tornato a gareggiare nelle competizioni di endurance con BMW, dimostrando ancora una volta la sua determinazione e la capacità di reinventarsi, qualità che continuano a renderlo uno dei personaggi più intriganti nel panorama delle corse automobilistiche.

