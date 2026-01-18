La FIA avverte che le squalifiche saranno inevitabili in F1

La FIA ha spiegato perché la squalifica di un pilota, come nel caso di McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri a Las Vegas, si è rivelata inevitabile. Nikolas Tombazis, responsabile della divisione monoposto, ha inoltre precisato che non vengono controllate tutte le vetture dopo le dichiarazioni di Max Verstappen, il quale aveva ipotizzato che non solo la McLaren potesse aver superato il limite.

Ogni vettura di Formula 1 è dotata di una targa e di blocchi in titanio installati sul fondo. Se, dopo una gara, si riscontra un'usura eccessiva di questi componenti, si capisce che l'altezza di guida è inferiore al minimo consentito, motivo che porta automaticamente alla squalifica.

La FIA, tuttavia, concentra i controlli esclusivamente sulle vetture maggiormente sospette, data la varietà di progetti adottati dai diversi team e la necessità di rispettare tempi stringenti, poiché lo spettacolo di F1 deve essere pronto per la messa in onda già la domenica sera.

Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

La Formula 1 deve rimanere una sfida tecnica

"Non si possono trarre conclusioni senza avere ben chiaro il contesto. Molte delle problematiche attuali sparirebbero se adottassimo una vettura standard", ha dichiarato il responsabile greco in risposta ad Autosport, commentando la possibilità di controllare ogni veicolo in una F1 che funzionasse come una 'spec series'. "Prendendo ad esempio una vettura di Formula 2, incrementando leggermente le prestazioni, si potrebbero eliminare in un attimo criticità come il porpoising, le lacune regolamentari o i problemi legati alla targa. Tuttavia, è fondamentale che la F1 rimanga una competizione tecnica: non vogliamo che tutti utilizzino il medesimo modello con semplici variazioni estetiche, ma che i progettisti possano esercitare una certa libertà creativa."

Related image

Per quanto riguarda la targa, Tombazis ha aggiunto che vi è un ulteriore fattore da considerare. "Ogni team adotta strategie proprie per affrontare le sfide legate alla durata dei componenti e agli urti subiti dalle vetture in pista. Se alcuni sostengono che un determinato design sia praticamente indistruttibile, altri evidenziano che, in caso di impatto sul motore, l'intero insieme ne risenta. Con l'influenza dei sistemi ERS e di altri elementi, è necessario valutare numerose variabili prima di poter introdurre un sistema standardizzato."

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato