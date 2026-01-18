Tradimento? Hadjar IGNORA Verstappen e sceglie Hamilton

Isack Hadjar, allievo di Checo Pérez e nuovo compagno di squadra di Max Verstappen alla Red Bull Racing per la stagione 2026 di Formula 1, ha espresso la sua profonda ammirazione per Lewis Hamilton.

Nonostante dovrà confrontarsi direttamente con il sette volte campione del mondo, per Hadjar Hamilton resta il punto di riferimento indiscusso. Nel podcast Talking Bulls il giovane pilota ha definito il britannico il "migliore di tutti i tempi", elogiandone il pacchetto completo. Mentre Ayrton Senna rappresenta per lui il pilota più veloce di sempre, Hamilton si distingue per la sua costanza e versatilità, qualità che Hadjar ha imparato ad apprezzare sin dalla tenera età, iniziando a seguirlo già a tre anni.

Un ulteriore motivo di stima riguarda la sportività in pista. Hadjar è rimasto colpito dal fatto che il campione non abbia mai cercato di ottenere un titolo tramite manovre scorrette o illegali. Ha ricordato anche quanto sia stato surreale ed emozionante gareggiare contro il suo idolo durante la stagione da rookie nel 2025, paragonando quell’esperienza all’emozione di superare Hamilton in un videogioco.

Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

Rispetto per lo spirito sportivo e i duelli diretti

Oltre al talento in pista, il rapporto tra i due va ben oltre: Hadjar si è commosso nel leggere su Instagram l’elogio di Hamilton, che lo ha definito una “leggenda”. Quel gesto, unito al sostegno ricevuto nei momenti difficili, per lui ha significato molto più di semplici punti in classifica.

Nonostante l’ammirazione, Hadjar affronta la prossima stagione con un approccio realistico, dichiarando di essere mentalmente pronto per un inizio complicato in cui potrebbe mostrare ritmi inferiori rispetto al suo compagno Max Verstappen. Correre fianco a fianco con Verstappen rappresenta per lui un privilegio e un’opportunità eccezionale per imparare da un pilota che, a suo dire, dà sempre il massimo.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato