La Ferrari apporta un cambiamento DRASTIC per diventare una contendente al titolo

Ferrari trasferirà parte del personale che ha contribuito al successo nel World Endurance Championship e nel programma Hypercar al team di Formula 1, con l’obiettivo di infondere quella mentalità vincente anche nella massima serie.

Da tempo infatti la Scuderia registra risultati migliori nelle corse di endurance rispetto alla Formula 1. Per Ferrari, i prossimi anni rappresentano l’occasione perfetta per ritrovare la gloria che ha sempre contraddistinto Maranello.

Nel 2024 il team si è piazzato al secondo posto nel campionato costruttori, mentre nel 2025 i risultati sono stati più deludenti, fatta eccezione per la vittoria nella gara sprint in Cina. Con numerosi successi alle spalle nel mondo delle competizioni, Ferrari ha già avviato una riorganizzazione del proprio organico, puntando a dare una nuova linfa alla squadra di F1.

La squadra di F1 della Ferrari fatica a decollare

Dal 2007 la Ferrari attende il risveglio di un nuovo campione mondiale tra i propri piloti, mentre l’ultimo titolo nel campionato costruttori risale al 2008. Nel frattempo, nelle gare di endurance il team ha collezionato trionfi di grande rilievo: dopo un ritorno trionfale nel 2023 con la vincita delle 24 Ore di Le Mans, il successo si è confermato nel 2024 e nel 2025, aggiungendosi anche un ulteriore titolo nel campionato WEC.

Con l’intento di rafforzare l’organico in Formula 1, Ferrari ha deciso di integrare nel team professionisti esperti nelle corse di endurance, nella speranza di sfruttare al meglio il loro bagaglio di conoscenze per competere in maniera costante nella massima categoria e tornare a contendersi i titoli.

