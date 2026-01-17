close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Hamilton looking to the side with a serious expression against a red, white and yellow background and white-out image of Ollie Bearman's silhouette

Il sostituto di Lewis Hamilton alla Ferrari: TUTTI i piloti di riserva per la F1 2026

Il sostituto di Lewis Hamilton alla Ferrari: TUTTI i piloti di riserva per la F1 2026

Gianluca Cosentino
Hamilton looking to the side with a serious expression against a red, white and yellow background and white-out image of Ollie Bearman's silhouette

GPFans presenta tutti i piloti di riserva confermati per il Mondiale di Formula 1 2026, pronti a subentrare in caso di necessità nei posti occupati da nomi come Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Kimi Antonelli.

Le scuderie in Formula 1, infatti, schierano due piloti titolari per ogni round di gara, ma le loro formazioni includono anche ulteriori talenti. Tra questi vi sono i piloti di riserva e quelli impiegati nel simulatore, pronti a intervenire in caso di infortuni, problemi di salute o sanzioni.

Generalmente si tratta di giovani promesse, di piloti già affermati o di ex titolari rimasti senza contratto. Di seguito l’elenco completo dei piloti di riserva per la stagione F1 2026.

Piloti di riserva confermati per la Formula 1 2026
Squadra Piloti di riserva
McLaren Patricio O'Ward, Leonardo Fornaroli
Mercedes Frederik Vesti
Red Bull Yuki Tsunoda
Ferrari Oliver Bearman, Antonio Giovinazzi
Williams Luke Browning
Racing Bulls Ayumu Iwasa
Aston Martin Jak Crawford
Haas Ryo Hirakawa
Audi -
Alpine Paul Aron
Cadillac Guanyu Zhou

Correlato: Quando scade il contratto di Lewis Hamilton e degli altri piloti di F1?

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Ferrari Lewis Hamilton

Latest News

Ferrari Notizie Oggi: Opzioni del titolo; Presentazione F1 2026; Il produttore del tuo motore
Ferrari

Ferrari Notizie Oggi: Opzioni del titolo; Presentazione F1 2026; Il produttore del tuo motore

  • 50 minuti fa
Hamilton Notizie Oggi: Durata del contratto; Anteprima dei test; Il suo sostituto alla Ferrari
Ferrari

Hamilton Notizie Oggi: Durata del contratto; Anteprima dei test; Il suo sostituto alla Ferrari

  • 1 ora fa
Antonelli Notizie Oggi: Sue possibilità di vincere il campionato; La sua altezza; Il suo compagno di squadra
Mercedes

Antonelli Notizie Oggi: Sue possibilità di vincere il campionato; La sua altezza; Il suo compagno di squadra

  • 1 ora fa
Ferrari e i MOTORI di ogni team in F1 2026
Ferrari

Ferrari e i MOTORI di ogni team in F1 2026

  • 3 ore fa
Il sostituto di Lewis Hamilton alla Ferrari: TUTTI i piloti di riserva per la F1 2026
Ferrari

Il sostituto di Lewis Hamilton alla Ferrari: TUTTI i piloti di riserva per la F1 2026

  • Ieri 20:00
Chi è il compagno di squadra di Kimi Antonelli? La griglia ufficiale della F1 2026
F1 2026

Chi è il compagno di squadra di Kimi Antonelli? La griglia ufficiale della F1 2026

  • Ieri 19:00
Più notizie

Molto letto

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

  • 8 gennaio
 Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

  • 12 gennaio
 F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?

F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?

  • 1 gennaio
 Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

  • 7 gennaio
 Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

  • 12 gennaio
 F1 Ferrari Oggi: Utilizzerà due auto DIVERSE nel 2026; Lewis Hamilton si trova ad affrontare un GRAVE problema

F1 Ferrari Oggi: Utilizzerà due auto DIVERSE nel 2026; Lewis Hamilton si trova ad affrontare un GRAVE problema

  • 7 gennaio

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play