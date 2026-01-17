Il sostituto di Lewis Hamilton alla Ferrari: TUTTI i piloti di riserva per la F1 2026
GPFans presenta tutti i piloti di riserva confermati per il Mondiale di Formula 1 2026, pronti a subentrare in caso di necessità nei posti occupati da nomi come Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Kimi Antonelli.
Le scuderie in Formula 1, infatti, schierano due piloti titolari per ogni round di gara, ma le loro formazioni includono anche ulteriori talenti. Tra questi vi sono i piloti di riserva e quelli impiegati nel simulatore, pronti a intervenire in caso di infortuni, problemi di salute o sanzioni.
Generalmente si tratta di giovani promesse, di piloti già affermati o di ex titolari rimasti senza contratto. Di seguito l’elenco completo dei piloti di riserva per la stagione F1 2026.
|Squadra
|Piloti di riserva
|McLaren
|Patricio O'Ward, Leonardo Fornaroli
|Mercedes
|Frederik Vesti
|Red Bull
|Yuki Tsunoda
|Ferrari
|Oliver Bearman, Antonio Giovinazzi
|Williams
|Luke Browning
|Racing Bulls
|Ayumu Iwasa
|Aston Martin
|Jak Crawford
|Haas
|Ryo Hirakawa
|Audi
|-
|Alpine
|Paul Aron
|Cadillac
|Guanyu Zhou
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
