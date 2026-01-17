Quando scade il contratto di Lewis Hamilton e degli altri piloti di F1?
GPFans ripercorre i termini dei contratti dei piloti di Formula 1 che scadranno nel 2026, inclusi nomi come Lewis Hamilton, Charles Leclerc e KimI Antonelli.
Il 2026 inaugurerà una nuova era nel mondo della F1, con 22 concorrenti pronti a sfidare un ciclo di regolamenti completamente rivisto. Tuttavia, per alcuni questo anno potrebbe segnare l’ultimo capitolo nella loro carriera d’élite all’interno dell’automobilismo mondiale.
I veterani Valtteri Bottas e Sergio Pérez rientrano in gara dopo una stagione senza un posto fisso, ma ben presto sorgeranno dubbi sulla loro capacità di mantenersi ai massimi livelli. Nel frattempo, la McLaren ha confermato la continuità di Lando Norris – il campione più recente – con un contratto valido almeno fino al 2027, mentre il suo compagno di squadra, Oscar Piastri, è legato al team fino al 2028.
Il tetracampeone Max Verstappen continuerà a difendere i colori della Red Bull fino al termine del 2028. Recentemente il pilota ha commentato che, alle condizioni attuali, è improbabile un cambio di squadra, nonostante la clausola di uscita venga aggiornata regolarmente, lasciando sempre spazio a nuove sorprese.
Anche la Scuderia Ferrari è al centro di molte speculazioni: si ipotizza infatti che il leggendario Lewis Hamilton rimanga vincolato fino al 2027, mentre il futuro di Charles Leclerc appare incerto, seppur garantito almeno fino al 2026.
Discussioni riguardo a possibili cambiamenti si sono intensificate soprattutto in vista dell’uscita dell’SF-26, qualora non portasse miglioramenti significativi rispetto alla vettura dell’anno precedente. Un caso da tenere d’occhio è quello di Aston Martin, dove sia Fernando Alonso che Lance Stroll vedranno scadere i loro contratti al termine di questa stagione.
Il pilota spagnolo ha dichiarato che, se non dovesse trovare concrete opportunità per tornare ai vertici con la vettura progettata da Adrian Newey, non considererà un ritiro senza prima dimostrare di poter competere ad alti livelli.
|Pilota
|Scuderia
|Durata del contratto
|Lando Norris
|McLaren
|*2027
|Oscar Piastri
|McLaren
|2028
|George Russell
|Mercedes
|2026
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|2026
|Max Verstappen
|Red Bull
|2028
|Isack Hadjar
|Red Bull
|2026
|Charles Leclerc
|Ferrari
|*2026
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|2027
|Alex Albon
|Williams
|*2026
|Carlos Sainz
|Williams
|2026
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|2026
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|2026
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|2026
|Lance Stroll
|Aston Martin
|2026
|Oliver Bearman
|Haas
|2026
|Esteban Ocon
|Haas
|2026
|Nico Hulkenberg
|Audi
|*2026
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|*2026
|Pierre Gasly
|Alpine
|2028
|Franco Colapinto
|Alpine
|2026
|Sergio Pérez
|Cadillac
|*2026
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|*2026
*L'asterisco indica che il contratto del pilota rimane in vigore almeno fino all'anno indicato; tuttavia, la data ufficiale di scadenza potrebbe essere successiva, in quanto l'annuncio faceva riferimento a un "contratto pluriennale".
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
