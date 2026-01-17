Tutto quello che c'è da sapere sui test pre-stagionali di F1 2026 con Hamilton, Leclerc e Antonelli

GPFans presenta tutto ciò che c’è da sapere sui test prestagionali per il Campionato Mondiale di Formula 1 2026.

Piloti come Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Kimi Antonelli saranno protagonisti di una stagione che promette innovazioni, grazie ai nuovi monoposto che riducono le dimensioni e aumentano la potenza elettrica.

Anche se sembra passato poco tempo dal trionfo di Lando Norris ad Abu Dhabi, il campione in carica Max Verstappen, affiancato da Lewis Hamilton e dal resto delle scuderie, tornerà sui circuiti già questo gennaio per dare il via alle prove della nuova stagione.

Con l’introduzione di regolamenti rivoluzionari e il lancio delle nuove vetture, il calendario prestagionale prevede tre sessioni di test distribuite tra gennaio e febbraio.

La prima prova si svolgerà a porte chiuse al Circuit de Barcelona-Catalunya, seguita da due turni programmati al Circuito Internazionale di Bahrein. Sebbene i progetti dei monoposto siano già stati presentati, la versione definitiva 2026 verrà definita durante la fase preparatoria, suscitando grande attesa in vista dei prossimi test.

Quando inizia la pre-stagione della F1 2026?

Ogni squadra disporrà di un massimo di tre giorni di attività al Circuit de Barcelona-Catalunya, con la prima sessione che si terrà dal 26 al 30 gennaio. L’evento si svolgerà senza trasmissione in diretta e senza accesso stampa, in quanto i team hanno richiesto la massima privacy per gestire eventuali imprevisti senza la pressione mediatica.

Solo un ristretto gruppo selezionato potrà condurre interviste esclusive a piloti e membri delle scuderie, e i dati sui tempi sul giro non saranno divulgati, poiché ogni squadra organizza liberamente il proprio programma senza l’intervento diretto della F1 o della FIA.

Queste precauzioni hanno suscitato timori in merito alla diffusione di immagini manipolate o contenuti generati artificialmente, aumentando così l’attesa per i test a Bahrein. La seconda fase dei test si terrà al Circuito Internazionale di Bahrein, con una sessione dal 11 al 13 febbraio e un ulteriore turno dal 18 al 20 febbraio.

In entrambi gli appuntamenti, le attività saranno organizzate in due blocchi giornalieri: una fascia mattutina e una pomeridiana, dalle 10:00 alle 19:00 ora locale (AST), mentre per il pubblico del Regno Unito gli orari saranno dalle 7:00 alle 16:00 (GMT). I momenti salienti verranno condivisi sul canale ufficiale YouTube della F1, offrendo agli appassionati una panoramica esclusiva dei test.

A che ora si svolgono le prove pre-stagionali di F1 2026?

Durante ciascuno dei giorni di prova al Circuito Internazionale di Bahrein, le attività si articoleranno in due periodi: dalle 10:00 alle 19:00 (ora locale, AST). In queste sessioni, gli 11 team sperimenteranno i nuovi pneumatici Pirelli 2026, testeranno le configurazioni X-Mode e Z-Mode sugli spoiler anteriore e posteriore e si adatteranno al rinnovato concetto dei monoposto.

Tra le innovazioni tecniche più interessanti, spicca l’uso del flow-vis paint, un fluido fluorescente che consente agli ingegneri di analizzare il flusso d’aria sulle superfici aerodinamiche, e il ritorno degli aero rakes, dispositivi dotati di sensori per misurare pressione, temperatura e comportamento del flusso d’aria in varie zone del veicolo.

Correlato: Quando scade il contratto di Lewis Hamilton e degli altri piloti di F1?

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato