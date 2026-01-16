GUERRA APERTA: La Ferrari riceve un DOLOROSO ATTACCO da un altro team di F1

Ferrari ha subito un attacco imbarazzante da parte di un'altra scuderia di Formula 1, poco prima dell'inizio della stagione 2026.

Antoine Le Nel ha aspramente criticato lo schema cromatico adottato da Ferrari e dal suo principale sponsor, HP. Direttore marketing di Revolut – partner del nuovo team di F1 di Audi – ha definito l'accostamento dei loghi blu sulla celebre vettura rossa un grave errore di design.

Durante un'intervista al podcast Business of Sport, Le Nel ha lanciato una provocatoria domanda retorica: "Come si può applicare il blu su una vettura rossa?" La sua osservazione rispecchia i commenti di numerosi appassionati, che sui social media hanno definito poco armonioso l'inserimento dei loghi HP sulla Ferrari.

Il tecnico ha sottolineato come per Revolut la coerenza del marchio sia fondamentale: "Attribuiamo grande importanza al design e all'esperienza utente, aspetti che dovrebbero riflettere la nostra visione. Non intendo offendere, ma credo che HP e Ferrari abbiano mancato in questo ambito."

Ha poi elogiato alcuni rivali in Formula 1, citando in particolare McLaren: "Sia Mastercard che McLaren meritano un grande riconoscimento per la loro strategia di branding. Persino Google Chrome, con il suo design insolito sulle ruote, sappiamo apprezzare come un marchio ben gestito si traduca in risultati concreti."

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

