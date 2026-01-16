CONFERMATO: La Ferrari è in CRISI e Lewis Hamilton dovrebbe preoccuparsi

Dopo settimane di indiscrezioni, è stato nuovamente confermato che la Ferrari di Lewis Hamilton sta affrontando una crisi in vista dell'inizio della stagione 2026 di Formula 1.

Secondo le informazioni rivelate su AutoRacer.it, la Scuderia starebbe affrontando notevoli problemi prima dei primi test pre-stagionali, il che potrebbe ritardare lo sviluppo della prima vettura con i nuovi regolamenti.

A quanto pare, la Scuderia starebbe riscontrando problemi con il crash test FIA, cruciale per lo sviluppo della vettura e la sua messa a punto per la prima gara della stagione.

Ciò che preoccupa la Scuderia e Charles Leclerc è che il team di Maranello sarebbe anche molto indietro con l'avviamento del motore, un'operazione che altri team come Mercedes e Aston Martin, tra gli altri, hanno già completato.

Correlato: UFFICIALE: La Ferrari annuncia i CAMBIAMENTI per Lewis Hamilton nel 2026

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato