URGENTE: Kimi Antonelli tra i FAVORITI del 2026
URGENTE: Kimi Antonelli tra i FAVORITI del 2026
Seppure ancora giovane, Kimi Antonelli si sta affermando come uno dei favoriti per la stagione 2026 di Formula 1.
Helmut Marko, ex consigliere della Red Bull e noto esperto del settore, ha rivelato in un'intervista a ORF una previsione sorprendente: “Temo che il pilota argentino utilizzerà un motore Mercedes”.
Secondo Marko, se si dovessero confermare i numerosi rumors, la casa tedesca risulta attualmente all’avanguardia nello sviluppo dei motori, posizionandosi così un gradino sopra la concorrenza.
Correlato: Kimi Antonelli preoccupato: il titolo mondiale della Mercedes è in pericolo
Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?
Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.
Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.
Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Ferrari Notizie Oggi: riceve la novità PIÙ ATTESA per il 2026; impazziscono per il motore
- Ieri 23:30
Antonelli Notizie Oggi: Riceve un ENORME SPINTA; il titolo è in pericolo; i FAVORITI del 2026
- Ieri 23:00
Hamilton Notizie Oggi: CAMBIAMENTI per il 2026; La Ferrari è in CRISI
- Ieri 22:00
GUERRA APERTA: La Ferrari riceve un DOLOROSO ATTACCO da un altro team di F1
- Ieri 21:00
CONFERMATO: La Ferrari è in CRISI e Lewis Hamilton dovrebbe preoccuparsi
- Ieri 20:00
Vogliono SALVARE il trucco nel motore Mercedes di Kimi Antonelli
- Ieri 19:00
Molto letto
Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!
- 8 gennaio
Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026
- 12 gennaio
F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?
- 1 gennaio
Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher
- 7 gennaio
Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1
- 12 gennaio
F1 Kimi Antonelli Oggi: Fa eco a Fernandno Alonso; Tutti i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025
- 28 dicembre