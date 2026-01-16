Seppure ancora giovane, Kimi Antonelli si sta affermando come uno dei favoriti per la stagione 2026 di Formula 1.

Helmut Marko, ex consigliere della Red Bull e noto esperto del settore, ha rivelato in un'intervista a ORF una previsione sorprendente: “Temo che il pilota argentino utilizzerà un motore Mercedes”.

Secondo Marko, se si dovessero confermare i numerosi rumors, la casa tedesca risulta attualmente all’avanguardia nello sviluppo dei motori, posizionandosi così un gradino sopra la concorrenza.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

