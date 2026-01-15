close global

toto wolff, george russell, kimi antonelli, mercedes, graphic

Mercedes riceve un ENORME SPINTA per Antonelli e Russell nel 2026

Gianluca Cosentino
Hanno individuato la più grande minaccia per Fernando Alonso e l'Aston Martin nella stagione 2026 di Formula 1.

Gli ex piloti di Formula 1 Damon Hill e Johnny Herbert hanno già nominato i loro "cavalli oscuri" per la stagione 2026. Hill e Herbert si aspettano che le vere sorprese arrivino da altrove.

"Penso che punterò sulla Mercedes. Credo che Antonelli debba ancora lavorare sulla sua costanza, che è il suo più grande punto debole al momento. George ha fatto un lavoro eccezionale per loro. Sono convinto che saranno in lizza per le vittorie e persino per il campionato. Il mio voto va a George", ha dichiarato Herbert nel podcast Stay on Track.

Damon Hill concorda: "Wow, mi hai appena rubato la risposta! Abbiamo parlato delle opzioni tradizionali per così tanto tempo e, francamente, ho le mie riserve sulla Red Bull.

"Secondo me, il vero cavallo oscuro è George Russell, che ha brillato costantemente per tutta la stagione con una vettura che di solito non era vincente. "Sono sicuramente i favoriti", hanno sottolineato.

Correlato: Kimi Antonelli sollevato: Mercedes trova un NUOVO ALLEATO

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

