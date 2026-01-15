Ispirato da Hamilton? La stella della F1 accenna a un importante cambiamento di carriera

La stella della Formula 1, Pierre Gasly, ha recentemente lasciato intendere di voler esplorare nuovi orizzonti nella sua carriera, portando con sé interessanti prospettive per Franco Colapinto.

Pilota affermato nel campionato massimo dal 2017, attualmente corre per Alpine, squadra che nel 2025 ha terminato la stagione tra le ultime posizioni nella classifica costruttori. Con una carriera costellata di sfide e soddisfazioni, Gasly dimostra ancora una volta il suo impegno e la sua versatile capacità di adattarsi alle evoluzioni del motomondiale.

Recentemente il pilota francese ha siglato un nuovo contratto che lo legherà alla scuderia di Enstone fino alla fine della stagione 2028. Nonostante questa sicurezza contrattuale, Gasly confida che, a partire dal 2026, potrà contare su una vettura più competitiva, essenziale per ambire a posizioni migliori in griglia. Questa scelta, unita alla determinazione del corridore, evidenzia il suo costante desiderio di crescita in un campionato sempre più esigente e competitivo.

Oltre alle piste, Gasly nutre una profonda passione per il mondo della moda, una passione che lo ha portato a elogiare il ruolo di Lewis Hamilton nel permettere ai piloti di esprimersi liberamente nel paddock. In questo ambiente creativo, il pilota ha trovato la forza di credere maggiormente in se stesso, tanto da sognare, in futuro, di intraprendere un percorso professionale legato a questa sua passione. La fusione tra sport e stile rappresenta per lui un perfetto connubio, capace di arricchire ulteriormente la sua già brillante carriera.

Il corridore 29enne ha scelto di stabilirsi a Milano, una decisione alquanto insolita nel mondo della Formula 1, dove molti preferiscono la tranquillità di Monaco. La città lombarda, celebre per il suo inconfondibile stile ed eleganza, ha rafforzato l’amore di Gasly per la moda. Racconta: “La prima volta che sono arrivato a Milano non potevo non notare l’eleganza dei passanti – uomini e donne di tutte le età, dalle giovani al formidabile fascino dei più maturi – che rende ogni angolo della città un’esperienza unica e sofisticata.”

In un’intervista per la rubrica “Off the Grid” di F1, Gasly ha dichiarato con fermezza: “Sono deciso ad addentrarmi in questo mondo creativo. La passione per l’innovazione e il desiderio di esplorare nuovi orizzonti mi spingono verso questa sfida.” Con un sorriso, ha aggiunto che vivere a Milano lo porta a dare grande importanza alla qualità, tanto nella vita di tutti i giorni quanto in pista.

Gasly punta su Alpine

La scelta di rinnovare il proprio contratto con Alpine, nonostante un impegno già confermato fino al 2026, ha suscitato qualche sorpresa, soprattutto alla luce delle recenti performance altalenanti del team.

Eppure, Gasly si sente a suo agio nella scuderia, elemento che fa ben sperare per il suo ruolo da titolare per gli anni a venire. La sua fiducia, unita alla costante ricerca di miglioramenti, sottolinea la determinazione nel trasformare ogni sfida in un’occasione di crescita personale e professionale.

Guardando al futuro, il pilota è convinto che il 2026 porterà significativi progressi per la squadra, grazie anche all’introduzione delle nuove normative che promettono di rivoluzionare il panorama competitivo.

Parallelamente, Alpine si prepara a una nuova collaborazione sulle unità di potenza con Mercedes, lasciandosi alle spalle la precedente partnership con Renault. Questo cambio di rotta, unitamente al potenziale tecnico della nuova alleanza, potrebbe tradursi in prestazioni superiori, offrendo a tutta la scuderia nuove possibilità di successo in pista.

