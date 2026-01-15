Ecco le REGOLE FIA che Ferrari deve considerare per le sue monoposto

Le presentazioni delle squadre di Formula 1, durante le quali verranno svelati i nuovi schemi cromatici, sono imminenti. Red Bull Racing e Racing Bulls apriranno la notte di giovedì, per dare il via a un nuovo ciclo di rivelazioni che comincerà alle prime luci del venerdì. Tutti i team dovranno inoltre rispettare due regole fondamentali imposte dalla FIA.

Red Bull e Racing Bulls saranno i primi a presentarsi, alle 4:00, ora olandese, nelle prime ore del venerdì. Haas svelerà la propria livrea il 19 gennaio, mentre Audi presenterà il nuovo design del bolide il giorno seguente. Nello stesso arco temporale, Honda organizzerà un evento dedicato esclusivamente alla sua unità di potenza.

Il 23 gennaio, Alpine e Ferrari faranno il loro ingresso ufficiale. La presentazione di Mercedes è prevista per il 2 febbraio, sebbene le prime immagini saranno già disponibili dal 22 gennaio.

Successivamente, Williams presenterà il nuovo look il 3 febbraio, Cadillac lo farà l’8 febbraio in occasione del Super Bowl, e per chiudere la serie, Aston Martin e McLaren introdurranno le rispettive novità il 9 febbraio.

Logo FIA visibile sulle vetture

Il design cromatico è regolato da specifiche norme, di cui due in particolare rivestono un ruolo fondamentale. Una di queste nuove regole scaturisce dal recente trattato di Concorde.

La FIA diventerà così più visibile, non solo nel paddock, ma anche sugli scocche dei bolidi di Formula 1. Secondo la sezione A del regolamento, che contiene le disposizioni generali, il logo della FIA deve comparire sulla parte anteriore di ogni monoposto.

Come stabilito nell’articolo A2.3.4, “ogni monoposto di F1 deve riportare il logo della FIA, in blu o in bianco, con un’altezza minima di 75 millimetri”. Il marchio va posizionato all’estremità del muso o sul fianco, in modo da garantire la sua visibilità anche lateralmente. L’anno scorso, Mercedes è stata l’unica squadra a non presentare il logo né nella parte frontale né in quella laterale.

Lo scorso novembre la Commissione di F1 ha stabilito che “almeno il 55% della superficie visibile della vettura dovrà essere coperta da vernice o adesivi”, con l’obiettivo di evitare che i bolidi appaiano troppo simili da certi angoli.

Durante l’anno precedente, le squadre sono state criticate per aver presentato vetture con fibra di carbonio “a vista” per risparmiare peso. Con la riduzione del peso minimo da 800 a 770 chilogrammi, si temeva l’arrivo di design ancor più austeri. La nuova normativa intende prevenire queste situazioni, garantendo un’identità visiva più marcata per ciascun team.

