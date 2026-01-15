close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton is pictured with a Ferrari logo with a background of a dinner table in Italian flag colours

Domenicali CHIEDE alla Ferrari un piano per rinascere in F1

Domenicali CHIEDE alla Ferrari un piano per rinascere in F1

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton is pictured with a Ferrari logo with a background of a dinner table in Italian flag colours

Stefano Domenicali, amministratore delegato della Formula 1 ed ex capo di Ferrari, ha esortato la Scuderia ad affrontare il 2026 con la giusta carica e un piano ben definito.

Con le imminenti importanti modifiche alle normative riguardanti chassis e motori, il dirigente italiano intravede l’inizio di una nuova era per il team. In un’intervista a Sky F1, Domenicali ha precisato che non c’è motivo di abbattersi:

“Devono avere un piano solido. Sono certo che Fred [Vasseur], Lewis [Hamilton] e Charles [Leclerc] abbiano già tracciato la loro rotta. L’importante è reagire e non accontentarsi del consueto quarto posto in campionato.”

“Vogliamo vedere una Ferrari in grado di lottare ai massimi livelli, perché il team merita risultati più ambiziosi. È fondamentale sfruttare la pausa invernale per ricaricare le energie e tornare in pista con determinazione”, ha concluso Domenicali.

Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

Temporada 2025 decepcionante

Nel 2025 Ferrari ha vissuto una stagione deludente: il team si è classificato quarto nel campionato costruttori e Lewis Hamilton non è riuscito a salire sul podio. Il risultato ha inciso particolarmente dopo l’ottimismo dell’anno precedente, quando la Scuderia aveva ottenuto un eccellente secondo posto e accolto il sette volte campione del mondo.

Domenicali, sotto il cui mandato Ferrari ha conquistato l’ultimo titolo costruttori nel 2008, considera il 2026 un anno decisivo. Il dirigente si aspetta che le nuove regolamentazioni – con una ripartizione 50/50 tra motore a combustione e energia elettrica e l’utilizzo di carburanti completamente sostenibili – sappiano rivoluzionare gli equilibri in griglia. “Tutti ne parlano, ma nessuno sa esattamente in quale posizione ci troviamo”, ha osservato, anticipando un’evoluzione costante del panorama a ogni gara.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

Ferrari Notizie Oggi: Chiede un piano; Attaccano un'altra squadra; TRADITA da uno dei suoi alleati
Ferrari

Ferrari Notizie Oggi: Chiede un piano; Attaccano un'altra squadra; TRADITA da uno dei suoi alleati

  • 1 ora fa
Antonelli Notizie Oggi: I commenti di Max; Antonelli prende il volante; Ricevono una spinta
Mercedes

Antonelli Notizie Oggi: I commenti di Max; Antonelli prende il volante; Ricevono una spinta

  • 3 ore fa
Mercedes riceve un ENORME SPINTA per Antonelli e Russell nel 2026
Mercedes

Mercedes riceve un ENORME SPINTA per Antonelli e Russell nel 2026

  • 3 ore fa
Kimi Antonelli sollevato: Mercedes trova un NUOVO ALLEATO
Mercedes

Kimi Antonelli sollevato: Mercedes trova un NUOVO ALLEATO

  • Ieri 20:00
La Ferrari viene TRADITA da uno dei suoi alleati in F1!
Ferrari

La Ferrari viene TRADITA da uno dei suoi alleati in F1!

  • Ieri 19:00
La Ferrari mette un altro team di F1 in una SITUAZIONE PERICOLOSA
Ferrari

La Ferrari mette un altro team di F1 in una SITUAZIONE PERICOLOSA

  • Ieri 18:00
Più notizie

Molto letto

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

  • 8 gennaio
 Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

  • 12 gennaio
 F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?

F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?

  • 1 gennaio
 Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

  • 7 gennaio
 Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

  • 12 gennaio
 F1 Kimi Antonelli Oggi: Fa eco a Fernandno Alonso; Tutti i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025

F1 Kimi Antonelli Oggi: Fa eco a Fernandno Alonso; Tutti i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025

  • 28 dicembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play