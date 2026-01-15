Domenicali CHIEDE alla Ferrari un piano per rinascere in F1

Stefano Domenicali, amministratore delegato della Formula 1 ed ex capo di Ferrari, ha esortato la Scuderia ad affrontare il 2026 con la giusta carica e un piano ben definito.

Con le imminenti importanti modifiche alle normative riguardanti chassis e motori, il dirigente italiano intravede l’inizio di una nuova era per il team. In un’intervista a Sky F1, Domenicali ha precisato che non c’è motivo di abbattersi:

“Devono avere un piano solido. Sono certo che Fred [Vasseur], Lewis [Hamilton] e Charles [Leclerc] abbiano già tracciato la loro rotta. L’importante è reagire e non accontentarsi del consueto quarto posto in campionato.”

“Vogliamo vedere una Ferrari in grado di lottare ai massimi livelli, perché il team merita risultati più ambiziosi. È fondamentale sfruttare la pausa invernale per ricaricare le energie e tornare in pista con determinazione”, ha concluso Domenicali.

Temporada 2025 decepcionante

Nel 2025 Ferrari ha vissuto una stagione deludente: il team si è classificato quarto nel campionato costruttori e Lewis Hamilton non è riuscito a salire sul podio. Il risultato ha inciso particolarmente dopo l’ottimismo dell’anno precedente, quando la Scuderia aveva ottenuto un eccellente secondo posto e accolto il sette volte campione del mondo.

Domenicali, sotto il cui mandato Ferrari ha conquistato l’ultimo titolo costruttori nel 2008, considera il 2026 un anno decisivo. Il dirigente si aspetta che le nuove regolamentazioni – con una ripartizione 50/50 tra motore a combustione e energia elettrica e l’utilizzo di carburanti completamente sostenibili – sappiano rivoluzionare gli equilibri in griglia. “Tutti ne parlano, ma nessuno sa esattamente in quale posizione ci troviamo”, ha osservato, anticipando un’evoluzione costante del panorama a ogni gara.

