Verstappen criticato sui social dopo i commenti su Antonelli
Max Verstappen è stato protagonista di forti polemiche durante il Gran Premio del Qatar, commentando l’incidente che ha coinvolto il giovane Kimi Antonelli.
In un’intervista il pilota olandese ha spiegato come gli errori, inevitabili in uno sport che si affronta ai limiti, possano incidere notevolmente sui risultati di gara, soprattutto quando un concorrente si trova immediatamente dietro. Le sue parole, che hanno alimentato dibattiti sui social media e portato alcuni a contestargli ipocrisia, rinnovano il dibattito sulle pressioni e le dinamiche in pista.
Durante il Gran Premio di Abu Dhabi Verstappen aveva già perso il titolo mondiale 2025 per soli due punti in favore di Lando Norris. In Qatar, nel corso della penultima gara, un errore di Antonelli aveva consentito alla McLaren di guadagnare quei cruciali due punti. I commenti dei dirigenti Red Bull, Helmut Marko e Gianpiero Lambiase, che insinuavano una manovra intenzionale del giovane italiano, sono stati rapidamente smentiti, spingendo il campione a difendere l’integrità di Antonelli e a respingere ogni accusa.
Verstappen non serba risentimenti verso Antonelli
Il quattro volte campione ha chiarito di non nutrire alcun risentimento nei confronti di Kimi Antonelli. "Purtroppo, Kimi ha commesso un errore che ha avuto un impatto significativo sulla corsa", ha dichiarato in un’intervista a Blick, aggiungendo: "Gli errori fanno parte dello sport, soprattutto quando si spinge al limite con un avversario proprio alle calcagna. È un peccato che la pressione lo abbia spinto a sbagliare, ma non nutro alcuna rabbia."
