Verstappen criticato sui social dopo i commenti su Antonelli

Max Verstappen è stato protagonista di forti polemiche durante il Gran Premio del Qatar, commentando l’incidente che ha coinvolto il giovane Kimi Antonelli.

In un’intervista il pilota olandese ha spiegato come gli errori, inevitabili in uno sport che si affronta ai limiti, possano incidere notevolmente sui risultati di gara, soprattutto quando un concorrente si trova immediatamente dietro. Le sue parole, che hanno alimentato dibattiti sui social media e portato alcuni a contestargli ipocrisia, rinnovano il dibattito sulle pressioni e le dinamiche in pista.

Durante il Gran Premio di Abu Dhabi Verstappen aveva già perso il titolo mondiale 2025 per soli due punti in favore di Lando Norris. In Qatar, nel corso della penultima gara, un errore di Antonelli aveva consentito alla McLaren di guadagnare quei cruciali due punti. I commenti dei dirigenti Red Bull, Helmut Marko e Gianpiero Lambiase, che insinuavano una manovra intenzionale del giovane italiano, sono stati rapidamente smentiti, spingendo il campione a difendere l’integrità di Antonelli e a respingere ogni accusa.

Verstappen non serba risentimenti verso Antonelli

Il quattro volte campione ha chiarito di non nutrire alcun risentimento nei confronti di Kimi Antonelli. "Purtroppo, Kimi ha commesso un errore che ha avuto un impatto significativo sulla corsa", ha dichiarato in un’intervista a Blick, aggiungendo: "Gli errori fanno parte dello sport, soprattutto quando si spinge al limite con un avversario proprio alle calcagna. È un peccato che la pressione lo abbia spinto a sbagliare, ma non nutro alcuna rabbia."

it’ll always piss me off how rude max was to that reporter that asked about barcelona after the season. it was a FULLY valid question bc it DID cost him the title. you don’t have the right to yell at people just because you don’t like hearing about your mistakes — caitlin ¹ | WORLD CHAMPION (@caitlinemrose4) January 13, 2026

brave words from a guy that crashes out whenever hes asked to comment on his own mistakes https://t.co/LmL7XzasQB — marie 🪐 P1N ✨️ (@mmxrie63) January 14, 2026

He’s so magnanimous when talking about mistakes random drivers make and yet becomes so angry when asked about his own. https://t.co/z27Y6hovIi pic.twitter.com/wQNVxKBP4Z — navyshelby ¹ (@navycshelby) January 14, 2026

im sorry but the "ended up playing a big role" it's not his fault???? https://t.co/BbXKbhRBZt — sya ✮ (@malfoytherin) January 14, 2026

these people want the entire grid to work just for verstappen but when mclaren even remotely said they might help lando in AD if he needed they were losing their minds and playing the favouritism against piastri gimmick https://t.co/3doJEwpLEH — Nada (@four4ln) January 14, 2026

this is a very valid take by the way, even if you like max. and he should NOT be talking about kimi whatsoever, idc about the context or the question that was asked. not your teammate, not in the championship contention, not your business! https://t.co/gbYaApz2tU — annie darling (@aananasjuice) January 14, 2026

