La Ferrari ISPIRA BRIVIDI grazie a un sorprendente esperimento
Ferrari ha avviato una collaborazione innovativa per lo sviluppo delle unità di potenza, mettendo alla prova un’idea del tutto rivoluzionaria.
Dal 2026 si prospetta un cambiamento radicale nel panorama della Formula 1, con l'apporto dell’energia elettrica che verrà triplicato. I nuovi motori ibridi V6 turbo da 1,6 litri lavoreranno in perfetto equilibrio, 50% elettrico e 50% a combustione interna, e i motori a combustione saranno in grado di utilizzare carburanti completamente sostenibili, in linea con l’ambizioso obiettivo di raggiungere la neutralità di carbonio entro il 2030.
I piloti, dal canto loro, dovranno imparare a gestire in maniera più efficiente la batteria durante ogni giro, sfruttando una nuova modalità “da sorpasso” che potrebbe incidere in modo decisivo sulle prestazioni. Questa strategia, insieme a piccoli miglioramenti tecnici, si presenta come la risposta di Ferrari alla stagione 2025, stata particolarmente difficile per la Scuderia, che cerca con determinazione di rigirare la situazione.
Secondo Motorsport.It, il team ha avviato sperimentazioni su testate realizzate sia in alluminio sia in una nuova lega d’acciaio. Fino ad ora l’alluminio era considerato il materiale ideale, ma con l’aumento del peso minimo a 150 kg previsto per le unità di potenza nel 2026, Ferrari scommette sull’acciaio. Pur essendo leggermente più pesante, questo materiale consente di sopportare pressioni e temperature elevate durante il processo di accensione, garantendo così una combustione più efficiente. La maggiore resistenza, tuttavia, solleva interrogativi sulla durata, soprattutto considerando il limite di quattro motori per stagione. Per affrontare questa sfida, Ferrari si è confrontata con AVL, i noti specialisti austriaci in tecnologie ibride, e i progressi recenti hanno spinto il team a puntare definitivamente sulle testate in acciaio.
Ferrari riuscirà a superare i rivali nel 2026?
Per la terza volta in sette stagioni, Ferrari ha concluso il 2025 senza una singola vittoria in Gran Premio. Questa situazione è stata ancora più deludente per il sette volte campione mondiale Lewis Hamilton, arrivato in scuderia con l’ambizione di conseguire un storico ottavo titolo ma che, purtroppo, non è riuscito nemmeno a salire sul podio.
Sia Hamilton che Charles Leclerc hanno patito le carenze dello SF-25 e ora si aspettano che il team possa fornire una macchina maggiormente competitiva per il 2026. Con l’inasprirsi delle nuove normative, il settore è destinato a subire significative trasformazioni: mentre Mercedes appare come la favorita per adattarsi rapidamente, Ferrari è determinata a colmare il divario e a lottare con tutte le sue forze per ogni vittoria nella stagione ventura.
