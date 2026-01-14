L'ex capo della F1 vede un grosso errore da parte della FIA con le monoposto del 2026

Pat Symonds, che ha per anni rappresentato il cervello tecnico di squadre come Benetton, Renault e Williams, ha lavorato in Formula 1 dal 2017 al 2024.

In questo periodo ha guidato l’applicazione del regolamento sul “ground effect” nel 2022 e ha collaborato al disegno delle vetture che debutteranno nel 2026. Secondo Symonds, la FIA ha progressivamente preso il controllo, a spese della Formula 1, trasformando le nuove vetture in veri e propri “cammelli”, una evoluzione che lo dispiace profondamente.

Con le nuove normative, i monoposto del 2026 saranno leggermente più compatti e stretti, con una riduzione del peso minimo di 30 kg. Il sistema DRS verrà eliminato per far spazio a una tecnologia aerodinamica attiva. Inoltre, non solo il telaio e l’aerodinamica subiranno modifiche, ma anche le unità di potenza affronteranno un cambiamento radicale: il complesso MGU-H, che sfruttava i gas di scarico per generare energia, verrà rimosso, mentre la potenza elettrica passerà da 120 a 350 kilowatt, creando un bilanciamento quasi perfetto tra motore a combustione e batteria.

Symonds critica il distacco dalla F1

"È davvero frustrante constatare come la gestione della Formula 1 si sia progressivamente allontanata dal controllo diretto dei regolamenti", ha dichiarato Symonds, in qualità di consulente esecutivo per l’ingegneria di Cadillac dal maggio 2024, in un'intervista ad Autocar. "Durante lo sviluppo del monoposto 2022 abbiamo ascoltato le proposte dei team, ma alla fine siamo intervenuti con decisioni ferme. Pur integrando alcune delle loro osservazioni, sapevamo bene che ogni scuderia aveva i propri interessi, esperienza che ho maturato in anni di lavoro in questo ambito. Per questo motivo, abbiamo mantenuto una linea d’azione coerente."

Con l'assunzione da parte della FIA di un ruolo preponderante nella definizione dei motori per il 2026 e una Formula 1 più ritirata, Symonds ammette che le nuove unità di potenza "probabilmente non corrisponderanno esattamente alla mia visione". L’organo regolatore, infatti, ha scartato l’idea di utilizzare la sospensione anteriore per generare energia elettrica a compenso dell’eliminazione del MGU-H.

Le vetture del 2026: cammelli da un approccio democratico

"Con l'unità di potenza del 2026, l’intento della FIA era quello di coinvolgere maggiormente i produttori", ha continuato il tecnico britannico. "Tuttavia, è come se una commissione progettasse un cavallo da corsa e finisse per realizzare un cammello. Questo è esattamente ciò che è successo: per incentivare l’ingresso di nuovi costruttori si è deciso di eliminare il MGU-H, un dispositivo che, pur migliorando notevolmente l’efficienza dei motori, comportava una notevole complessità. Mentre Ford, Audi e Cadillac hanno aderito, Porsche era vicina a unirsi finendo per ritirarsi all’ultimo momento. Inoltre, una scuderia si è schierata contro l’uso della sospensione anteriore per produrre elettricità, una soluzione che avrebbe potuto recuperare parte dell’energia dispersa. Con questo approccio democratico, il risultato finale si è trasformato in un vero cammello. Personalmente, avrei preferito che la stessa Formula 1 definisse integralmente le nuove regole, come avveniva prima del 2022, senza dover ricorrere a compromessi per accontentare tutte le squadre."

