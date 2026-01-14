close global

Verstappen si scaglia contro la F1 e potrebbero esserci gravi conseguenze

Alessandro Lombardo
Max Verstappen ha aspramente criticato le gare sprint, definendole superflue e monotone. Il pilota olandese detiene un record storico: da quando questo formato è stato introdotto nel 2021, ha totalizzato 13 vittorie su 24 apparizioni.

Nel 2025 ha accumulato 32 punti in queste corse, posizionandosi a soli due punti di distanza dal campione in carica, Lando Norris, nella classifica piloti. Nonostante questi risultati eccellenti, Verstappen non mostra entusiasmo per le corse brevi, che corrispondono a un terzo della lunghezza di un Gran Premio e si disputano il sabato di ogni weekend. In un’intervista a Blick ha spiegato: “Molte di queste gare del sabato risultano inutili e faticose, interrompendo il ritmo del vero duello che si svolge la domenica. Inoltre, pochi considerano la grande pressione a cui sono sottoposti i meccanici, dato che la maggior parte dei team opera su due turni.”

Gare sprint in F1

Nel corso del 2025 si sono disputate sei gare sprint: Verstappen e Norris hanno vinto due volte ciascuno, mentre Lewis Hamilton e Oscar Piastri hanno conquistato una vittoria ciascuno. Per il 2026 sono previste anch’esse sei gare, sebbene l’organizzazione abbia apportato modifiche al calendario.

Cina e Miami manterranno il formato sprint, mentre Silverstone ospiterà la sua prima gara sprint dal 2021. Inoltre, Montreal, Zandvoort e Singapore adotteranno per la prima volta questo modello, mentre Qatar e Brasile torneranno a vedere weekend completi di Gran Premio.

Va notato come la programmazione del 2026 miri a distribuire meglio questo evento, con l’ultima gara sprint fissata per ottobre, in netto contrasto con il 2025, in cui tre delle sei gare si sono svolte nelle ultime fasi dell’anno.

