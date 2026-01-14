Verstappen si scaglia contro la F1 e potrebbero esserci gravi conseguenze

Max Verstappen ha aspramente criticato le gare sprint, definendole superflue e monotone. Il pilota olandese detiene un record storico: da quando questo formato è stato introdotto nel 2021, ha totalizzato 13 vittorie su 24 apparizioni.

Nel 2025 ha accumulato 32 punti in queste corse, posizionandosi a soli due punti di distanza dal campione in carica, Lando Norris, nella classifica piloti. Nonostante questi risultati eccellenti, Verstappen non mostra entusiasmo per le corse brevi, che corrispondono a un terzo della lunghezza di un Gran Premio e si disputano il sabato di ogni weekend. In un’intervista a Blick ha spiegato: “Molte di queste gare del sabato risultano inutili e faticose, interrompendo il ritmo del vero duello che si svolge la domenica. Inoltre, pochi considerano la grande pressione a cui sono sottoposti i meccanici, dato che la maggior parte dei team opera su due turni.”

Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

Gare sprint in F1

Nel corso del 2025 si sono disputate sei gare sprint: Verstappen e Norris hanno vinto due volte ciascuno, mentre Lewis Hamilton e Oscar Piastri hanno conquistato una vittoria ciascuno. Per il 2026 sono previste anch’esse sei gare, sebbene l’organizzazione abbia apportato modifiche al calendario.

Cina e Miami manterranno il formato sprint, mentre Silverstone ospiterà la sua prima gara sprint dal 2021. Inoltre, Montreal, Zandvoort e Singapore adotteranno per la prima volta questo modello, mentre Qatar e Brasile torneranno a vedere weekend completi di Gran Premio.

Va notato come la programmazione del 2026 miri a distribuire meglio questo evento, con l’ultima gara sprint fissata per ottobre, in netto contrasto con il 2025, in cui tre delle sei gare si sono svolte nelle ultime fasi dell’anno.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato