Cambio immediato per Antonelli! Wolff accenna a un nuovo ruolo per Russell

Toto Wolff ha suggerito che il suo pilota di punta, George Russell, potrebbe avere un ruolo ancora più importante a partire dal prossimo anno.

Recentemente, Russell ha firmato un nuovo contratto che lo garantirà nel team per molti anni, mentre il giovane Kimi Antonelli ha anch'egli rinnovato il proprio impegno. Il pilota di 27 anni ha assunto un ruolo di leadership dal 2025, in seguito all'uscita del suo ex compagno, il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, e ora si prospetta come ambasciatore di Mercedes-AMG.

Russell ambisce a sfidare per il campionato piloti nel 2026, stagione in cui entreranno in vigore nuove regolamentazioni. In un'intervista a Forbes, Wolff ha affermato: "Il percorso di George è eccezionale: non solo è un pilota brillante e un ambasciatore fedele di Mercedes-AMG, ma anche un imprenditore di rilievo." Ha aggiunto che trovare una figura in grado di coniugare le dinamiche del motorsport e quelle del settore tecnologico è raro, e confida nel fatto che Russell saprà valorizzare la presenza del marchio, specialmente negli Stati Uniti.

Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

Mercedes riuscirà a conquistare il campionato nel 2026?

Si vocifera che la Mercedes sia il team meglio preparato per affrontare i profondi cambiamenti regolatori previsti per la prossima stagione, e le aspettative sono alte per il coinvolgimento di Russell e Antonelli nella lotta per il titolo. Nel 2014, con l'introduzione di un ambizioso insieme di norme, la scuderia dominò la Formula 1, conquistando otto titoli consecutivi fino al 2021. Inoltre, il team fornisce unità di potenza a McLaren, Aston Martin e Alpine, il che potrebbe rappresentare un ulteriore vantaggio se le nuove impostazioni verranno padroneggiate.

Le monoposto del 2026 saranno più compatte, agili, strette e leggere rispetto all’era del ground effect. Le ali anteriori verranno ridotte di 10 centimetri e dotate di un aletto attivo a due elementi, mentre la parte posteriore presenterà un aletto a tre elementi, eliminando lo spoiler inferiore. Queste modifiche mirano a ridurre le turbolenze e l’aria sporca che lo scorso anno hanno complicato i sorpassi, contribuendo a rendere le gare più fluide e competitive. Questa evoluzione tecnica si preannuncia come un importante passo avanti per il futuro della Formula 1, promettendo spettacolo e innovazione in pista.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato