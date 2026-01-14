Sergio Pérez afferma che la sua carriera in Formula 1 avrebbe potuto prendere una piega completamente diversa. Il pilota messicano rivela di essere stato quasi ingaggiato dalla Mercedes, il che avrebbe cambiato radicalmente la sua traiettoria.

Dopo un solido debutto con la Sauber, Pérez ricorda come la Mercedes fosse tra le opzioni. Il team tedesco, dominante tra il 2014 e il 2021, offrì un posto che, nelle mani di Pérez, avrebbe potuto significare titoli mondiali.

Tuttavia, Lewis Hamilton cambiò lo scenario lasciando la McLaren per unirsi alle Frecce d'Argento, una decisione sorprendente all'epoca, che diede a Pérez l'opportunità di prendere il posto di Hamilton in McLaren.

"Improvvisamente, si è presentata un'opportunità che non avrei mai immaginato", racconta Pérez al podcast Cracks. "Ho sempre creduto che McLaren e Red Bull Racing fossero team per cui non avrei mai guidato, dato che formavano i propri piloti.

"Tuttavia, la McLaren mostrò interesse dopo che Hamilton se ne andò. Se non avesse scelto la Mercedes, avrei avuto delle opzioni anche lì. Alla fine ho accettato l'offerta della McLaren con grande fiducia", ha affermato.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

