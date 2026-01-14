È emerso un test che potrebbe porre fine al dibattito su chi sia il migliore tra Fernando Alonso e Lewis Hamilton.

Johnny Herbert, ex pilota di F1, ha dichiarato quanto segue durante la sua apparizione al podcast Stay On Track di The Race: "Se ad Alonso e Hamilton venisse data una buona macchina, scommetterei i miei soldi, purtroppo, che Alonso vincerebbe il campionato del mondo.

"L'anno scorso non ho mai visto Hamilton in grado di estrarre qualcosa di extra da una macchina scadente, come fa Fernando", ha affermato. Vale la pena ricordare che il sette volte campione del mondo ha avuto una pessima prima stagione con la Ferrari.

D'altra parte, era generalmente accettato che Alonso avesse ottenuto risultati molto migliori di quanto le prestazioni dell'AMR25 giustificassero. I dati indicavano che si trattava di un una vettura destinata al fondo della griglia, ma Fernando l'ha portata più avanti. Un risultato che, sfortunatamente, Hamilton non è riuscito a ottenere con la SF-25.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

