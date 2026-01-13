Chiedono il ritiro anticipato di Hamilton dalla F1

Lewis Hamilton ha deciso di continuare la sua carriera in Formula 1 dopo la clamorosa sconfitta ad Abu Dhabi 2021, una scelta che ha suscitato ampie riflessioni anche da parte di un ex dirigente della McLaren.

Matt Bishop, che ha ricoperto il ruolo di responsabile della comunicazione per la scuderia tra il 2008 e il 2017 – periodo in cui Hamilton conquistò il suo primo titolo mondiale – ha sempre elogiato il pilota britannico per i suoi successi sia in pista che fuori. Guardando al futuro, con la stagione 2026 all'orizzonte e in occasione del 41° compleanno del campione, Bishop ha ammesso in una recente rubrica per Motor Sport Magazine di aver sperato che Hamilton potesse ritirarsi subito dopo quella drammatica gara.

Hamilton perse l'occasione di vincere il suo ottavo campionato mondiale nell'ultima curva, quando l'ingresso in ritardo della safety car permise a Max Verstappen di entrare ai box, cambiare pneumatici e superare il britannico, così da conquistare il suo primo titolo. Nonostante Bishop si sia detto colpito dalla determinazione dimostrata da Hamilton in seguito a quella sfortunata circostanza, il commentatore ha espresso il desiderio che il pilota avesse scelto di appendere i guanti in quel preciso momento, per preservare un'eredità impeccabile.

Forse, in maniera quasi egoistica, avrebbe potuto seguire l'esempio di uno dei suoi migliori compagni di squadra, Nico Rosberg, che si ritirò al culmine della sua carriera dopo aver vinto il titolo mondiale nel 2016. Rosberg aveva raggiunto l'apice, consapevole che il proseguire la carriera avrebbe potuto comportare costi superiori ai benefici. Secondo Bishop, Abu Dhabi 2021 doveva rappresentare quel punto di svolta: non tanto per il titolo sottrattogli, ma perché in pista aveva dimostrato il merito, le prestazioni e lo spirito che lo avevano sempre contraddistinto.

Hamilton avrebbe dovuto ritirarsi dopo Abu Dhabi 2021?

Alla luce del trascorrere del tempo, appare facile sostenere che Hamilton avrebbe potuto ritirarsi, soprattutto dopo quella che si è rivelata essere una stagione inaugurale estremamente difficile con la Ferrari. Se il 2026 dovesse riservare ulteriori ostacoli, il sette volte campione potrebbe rischiare di compromettere ulteriormente il suo legato. Bishop ha osservato: "Se si fosse ritirato, la sua carriera in F1 sarebbe rimasta praticamente inalterata, con un record quasi inoppugnabile. Avrebbe preservato la sua dignità, consolidando un lascito ineguagliabile e, in termini morali, assicurandosi quell’ottavo titolo mondiale tanto meritato."

Il commentatore ha così concluso ribadendo come il ritiro avrebbe spinto non solo la storia, ma anche i vertici della F1, ad affrontare le ingiustizie anziché cercare di voltare pagina. Liberato dalla frenesia delle gare, Lewis avrebbe potuto dedicare la sua notevole intelligenza, influenza ed energia alle cause a lui davvero care. "Spero sinceramente che la Ferrari del 2026 sia all’altezza del suo talento, della sua ambizione e del suo impegno, e che gli permetta di concludere una carriera straordinaria con un finale degno di un’icona, capace di far sorridere persino Enzo Ferrari in un immaginario paddock celeste. Tuttavia, nella F1 la speranza è una moneta fragile, e le preoccupazioni sul rendimento di Hamilton permangono in ogni ambiente, dai box alle sale stampa."

