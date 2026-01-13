Stanno paragonando Verstappen a Senna, e NON perché sia un buon pilota.

Koji Watanabe, amministratore delegato di Honda, ha espresso la sua profonda gratitudine nei confronti di Max Verstappen, riconoscendo l’enorme impatto positivo che il pilota ha avuto sull’azienda.

Watanabe ha persino paragonato l’influenza del campione olandese a quella di Ayrton Senna, sottolineando il legame speciale che si era creato tra il pilota e il produttore giapponese di motori, un rapporto che ha contribuito in maniera determinante al successo condiviso negli anni.

La gara di Abu Dhabi, disputatasi alla fine della scorsa stagione, è stata non solo una sfida emozionante per il team della Red Bull, ma ha segnato anche un commovente saluto da parte di Honda.

A partire dal 2026, il colosso nipponico fornirà i suoi motori ad Aston Martin, mentre il team Red Bull intraprenderà una nuova avventura con Ford. Durante quel weekend speciale, Watanabe si è fatto largo tra le emozioni, definendo Verstappen una moderna incarnazione di Senna e sottolineando come il pilota abbia sempre sostenuto l’ingegno e la professionalità dei loro ingegneri.

Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

Nuove avventure

Il presidente di Honda ha elogiato la collaborazione instaurata con il pilota, affermando: "Condividiamo da sempre lo stesso obiettivo: raggiungere la vetta. Sono sinceramente riconoscente per aver avuto l’opportunità di lavorare con un campione così eccezionale, che ha sempre trattato la nostra squadra con onestà e rispetto.

Queste qualità sono state fondamentali per i nostri successi comuni." Dopo sette anni di intensa collaborazione, Watanabe ha confidato che il weekend di Abu Dhabi è stato un miscuglio di entusiasmo per le nuove sfide e di una dolce nostalgia per il passato.

Il dirigente ha poi riaffermato l’immensa popolarità di Verstappen in Giappone, osservando come il pilota, proprio come Senna in passato, sia diventato sinonimo di Honda. "La sua attitudine vincente e la fiducia che ha riposto nei nostri ingegneri sono sempre state una fonte di grande ispirazione. Max occuperà per sempre un posto speciale nei nostri cuori", ha concluso Watanabe. In questa nuova stagione, i giapponesi affronteranno le sfide insieme ad Aston Martin, aprendo forse la strada a future collaborazioni con il pilota.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato