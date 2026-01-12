Ecco come funziona il TRUCCO del motore scoperto da Red Bull e Mercedes
La Formula 1 è in pausa invernale, ma dietro le quinte si stanno già delineando interessanti sviluppi.
Secondo fonti interne, Mercedes e Red Bull hanno individuato una falla nella normativa riguardante le unità di potenza prevista per il 2026, aprendo un dibattito che potrebbe influire notevolmente sulle prossime stagioni. In attesa di ulteriori precisazioni, la FIA si incontrerà con le squadre il 22 gennaio per analizzare insieme la questione, cercando di conciliare innovazione e rispetto del regolamento.
La prossima stagione si preannuncia come una delle più rivoluzionarie nella storia del motorsport. Non solo verrà riprogettato il telaio, rendendolo più compatto e maneggevole, ma anche le unità di potenza subiranno una trasformazione radicale, dividendosi equamente tra il motore a combustione e il sistema elettrico.
Questa nuova configurazione rappresenta una sfida significativa per i fornitori, sebbene alcuni tecnici abbiano già individuato un dettaglio finora non contemplato dal regolamento.
Compressioni
Mercedes e Red Bull hanno trovato una soluzione ingegnosa per sfruttare un rapporto di compressione superiore a quello consentito dalle regole per il 2026, rimanendo comunque nel rispetto dei limiti normativi.
Dal prossimo anno, il rapporto di compressione per ciascun cilindro sarà limitato a 16:1, mentre in passato si potevano raggiungere fino a 18:1. Le scuderie hanno infatti sviluppato tecniche che, grazie all'espansione termica della camera di combustione, permettono di ottenere in movimento un rapporto effettivo superiore.
L'adozione di materiali innovativi fa sì che il pistone si avvicini maggiormente alla sommità del cilindro, migliorando le prestazioni e riducendo il consumo di carburante durante le fasi di massima velocità.
