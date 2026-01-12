Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

George Russell si mostra prudente riguardo al futuro del team Mercedes, soprattutto in vista delle nuove norme della Formula 1 che entreranno in vigore nel 2026.

Il pilota ha infatti dichiarato che puntare tutto su Mercedes sarebbe una scommessa troppo rischiosa, considerata la portata della trasformazione in arrivo, che renderà difficile prevedere quale squadra saprà trarne il massimo vantaggio.

Le modifiche ai regolamenti aerodinamici ricordano, in parte, l’epoca in cui Mercedes dominava la concorrenza: le vetture diventeranno più compatte e leggere, dotate di sistemi di aerodinamica attiva sia sull’ala anteriore che posteriore, e i motori integreranno tecnologie elettriche al 50% e utilizzeranno biocarburanti.

Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

Russell continua a essere cauto

In un’intervista rilasciata ad Auto Motor und Sport, Russell ha sottolineato l’importanza di mantenere un approccio realistico, nonostante la posizione favorevole in griglia e la potenzialità dei motori Mercedes, che hanno a lungo rappresentato un punto di riferimento per il team. Il pilota ha avvertito che scommettere tutto su Mercedes sarebbe un errore, ribadendo come ogni squadra debba fare affidamento sulle proprie capacità. Anche il team principal, Toto Wolff, si è detto prudente, evidenziando come gli obiettivi attuali possano non rispecchiare il livello di ambizione necessario per affrontare un contesto radicalmente diverso.

Wolff ha ricordato gli anni di successo tra il 2014 e il 2021, sottolineando come nel 2014 Mercedes avesse messo a punto il primo prototipo completo e un motore decisamente più affidabile, tanto da permettere al team di completare giri di prova già dal primo giorno, a differenza dei concorrenti. Oggi, con una competizione molto più aspre e un panorama tecnico in profonda evoluzione, il futuro della scuderia appare incerto e richiede una notevole capacità di adattamento alle nuove regole della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato