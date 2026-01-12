close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
George Russell and Kimi Antonelli

Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

Alessandro Lombardo
George Russell and Kimi Antonelli

George Russell si mostra prudente riguardo al futuro del team Mercedes, soprattutto in vista delle nuove norme della Formula 1 che entreranno in vigore nel 2026.

Il pilota ha infatti dichiarato che puntare tutto su Mercedes sarebbe una scommessa troppo rischiosa, considerata la portata della trasformazione in arrivo, che renderà difficile prevedere quale squadra saprà trarne il massimo vantaggio.

Le modifiche ai regolamenti aerodinamici ricordano, in parte, l’epoca in cui Mercedes dominava la concorrenza: le vetture diventeranno più compatte e leggere, dotate di sistemi di aerodinamica attiva sia sull’ala anteriore che posteriore, e i motori integreranno tecnologie elettriche al 50% e utilizzeranno biocarburanti.

Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

Russell continua a essere cauto

In un’intervista rilasciata ad Auto Motor und Sport, Russell ha sottolineato l’importanza di mantenere un approccio realistico, nonostante la posizione favorevole in griglia e la potenzialità dei motori Mercedes, che hanno a lungo rappresentato un punto di riferimento per il team. Il pilota ha avvertito che scommettere tutto su Mercedes sarebbe un errore, ribadendo come ogni squadra debba fare affidamento sulle proprie capacità. Anche il team principal, Toto Wolff, si è detto prudente, evidenziando come gli obiettivi attuali possano non rispecchiare il livello di ambizione necessario per affrontare un contesto radicalmente diverso.

Wolff ha ricordato gli anni di successo tra il 2014 e il 2021, sottolineando come nel 2014 Mercedes avesse messo a punto il primo prototipo completo e un motore decisamente più affidabile, tanto da permettere al team di completare giri di prova già dal primo giorno, a differenza dei concorrenti. Oggi, con una competizione molto più aspre e un panorama tecnico in profonda evoluzione, il futuro della scuderia appare incerto e richiede una notevole capacità di adattamento alle nuove regole della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Latest News

Ecco come funziona il TRUCCO del motore scoperto da Red Bull e Mercedes
Mercedes

Ecco come funziona il TRUCCO del motore scoperto da Red Bull e Mercedes

  • 2 ore fa
Compleanno di Toto Wolff: ecco la sua carriera ICONICA in Formula 1
Mercedes

Compleanno di Toto Wolff: ecco la sua carriera ICONICA in Formula 1

  • 3 ore fa
Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1
Formula 1

Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

  • 3 ore fa
Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026
Mercedes

Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

  • Oggi 19:13
La cifra MILIONARIA per cui la Ferrari venderà la monoposto di F1 di Schumacher
Ferrari

La cifra MILIONARIA per cui la Ferrari venderà la monoposto di F1 di Schumacher

  • Oggi 14:26
La Ferrari apporta modifiche per accontentare Hamilton
Ferrari

La Ferrari apporta modifiche per accontentare Hamilton

  • Oggi 14:13
Più notizie

Molto letto

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

  • 8 gennaio
 Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

 F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?

F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?

  • 1 gennaio
 Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

  • 7 gennaio
 Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

 F1 Kimi Antonelli Oggi: Fa eco a Fernandno Alonso; Tutti i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025

F1 Kimi Antonelli Oggi: Fa eco a Fernandno Alonso; Tutti i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025

  • 28 dicembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play