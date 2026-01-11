Russell rivela come la guerra alla Mercedes gli è esplosa in faccia
Russell rivela come la guerra alla Mercedes gli è esplosa in faccia
George Russell ha rivelato che, lo scorso anno, riducendo leggermente la sua aggressività, è riuscito a ottenere risultati migliori per la Mercedes.
Questa preziosa lezione, appresa durante la stretta convivenza con Lewis Hamilton, ha segnato un punto di svolta nella carriera del pilota, permettendogli di perfezionare il proprio stile di guida e di adattarsi alle elevate esigenze della Formula 1.
Il pilota britannico si è trasferito alla Mercedes nel 2022, in arrivo dal team Williams, iniziando così a competere al fianco del sette volte campione del mondo. Nonostante quell’anno il team tedesco abbia registrato una notevole flessione in termini di prestazioni, per Russell ha rappresentato un’importante opportunità per sfruttare al massimo il potenziale della monoposto.
Tuttavia, la stagione 2023 si è rivelata complicata, poiché il pilota si è spinto oltre nel tentativo di dimostrare il proprio valore accanto a un compagno di squadra così celebre.
Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes
Oltre i limiti
Russell ha chiuso la stagione all’ottava posizione nel campionato, mentre Hamilton ha conquistato un impressionante terzo posto. "Durante il tempo trascorso con Lewis ho sentito il bisogno di spingermi al massimo per scoprire il mio potenziale", ha dichiarato, spiegando come volesse superare i propri limiti per verificare fino a che punto sarebbe potuto arrivare, soprattutto durante il difficile 2023.
Il pilota ha poi aggiunto: "Non mi bastava competere per un podio; il mio obiettivo era oltrepassare le mie barriere e ottenere risultati superiori, anziché accontentarmi di un podio o di un quarto posto. Tale strategia ha però mostrato i suoi limiti, così che lo scorso anno ho deciso di moderare il mio impeto, ottenendo così risultati migliori".
