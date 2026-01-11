close global

Per questo motivo Hamilton prega affinché la Ferrari abbia successo nel 2026.

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton ha confessato di pregare affinché le prossime normative si adattino meglio alle sue esigenze, dopo una stagione poco brillante in Ferrari.

Nel 2024 il sette volte campione ha sorpreso il mondo annunciando la sua uscita dalla Mercedes dopo dodici stagioni passate con le Silver Arrows, per unirsi alla Scuderia e puntare a nuovi titoli. La campagna del 2025 non segna solo il suo primo anno al rosso, ma rappresenta anche l'ultima stagione con il regolamento attuale, caratterizzato dall’effetto suolo, sistema con cui l’ex pilota Mercedes non si è mai sentito a suo agio.

Fortunatamente, nel 2026 partirà un nuovo ciclo normativo che abbandonerà l’era dell’effetto suolo a favore di piste più piatte e diffusori con aperture maggiorate, riducendo il carico aerodinamico e offrendo una maggiore varietà di configurazioni; ciò permetterà a piloti come Hamilton di adattare la monoposto al proprio stile.

Hamilton avrà inoltre un ruolo determinante nel progetto dell’auto per il 2026, affiancato da Loic Serra, ex direttore delle prestazioni in Mercedes – un elemento che ha evidenziato un netto miglioramento rispetto al complicato SF-25 di quest’anno.

Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

Hamilton ha bisogno di regolamenti favorevoli in F1

Inizialmente si ipotizzava che il contratto del sette volte campione con Ferrari si sarebbe esteso fino al 2026, ma recenti indiscrezioni suggeriscono la possibilità di un prolungamento di due anni, grazie anche a una clausola che gli consentirebbe di rimanere in Scuderia per un ulteriore anno. Questo periodo potrebbe rivelarsi fondamentale per Hamilton, permettendogli di consolidarsi in Ferrari e di adattarsi al nuovo quadro normativo. In una recente intervista il pilota ha riflettuto sulle diverse ere regolamentari vissute in F1, sottolineando le lezioni apprese dalle esperienze difficili del passato.

"Con la McLaren nel 2009, il primo giorno dell'anno ci avevano comunicato una riduzione del downforce del 50% e avevamo progettato l’auto per funzionare con quel carico. Tuttavia, alla prima prova non si riscontrava alcun downforce e i risultati erano lontani dalle attese. Quell’esperienza mi ha insegnato molto," ha raccontato Hamilton.

Il pilota ha proseguito: "Nel 2014 l’emozione era alle stelle, soprattutto perché ero in un team nuovo e ho potuto apprezzare il grande lavoro svolto negli anni precedenti, in particolare sul motore. E nel 2017, con un’auto più grande e larga, si percepivano i miglioramenti in termini di downforce: è stato davvero uno spettacolo."

Nonostante tutto, Hamilton guarda con determinazione alla prossima stagione, precisando che il successo dipenderà dalla qualità del nuovo ciclo regolamentare del 2026. "Questa generazione è stata, probabilmente, la peggiore, e prego affinché la successiva non peggiori," ha concluso.

Lewis Hamilton Ferrari Grand Prix Record
Gran Premio Posizione
Australia10
CinaDSQ
Giappone7
Bahrain5
Arabia Saudita7
Miami8
Emilia Romagna4
Monaco5
Spagna6
Canada6
Austria4
Gran Bretagna4
Belgio7
Ungheria12
Paesi BassiDNF
Italia6
Azerbaijan8
Singapore8
Stati Uniti4
Messico8
BrasileDNF
Las Vegas8
Catar12
Abu Dhabi8

