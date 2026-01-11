L'ex boss della F1 spiega come Verstappen eviterà il terribile errore della sua carriera

L'ex direttore della scuderia di Formula 1, Guenther Steiner, ha espresso la sua convinzione che Max Verstappen continuerà a primeggiare al vertice del campionato.

Il pilota olandese, a soli 28 anni, ha già collezionato quattro titoli mondiali e, nonostante l'anno scorso abbia mancato di due punti il traguardo del titolo – in una stagione in cui la Red Bull si è classificata terza nel ranking costruttori – ha dimostrato notevole abilità e determinazione.

Nel frattempo, Fernando Alonso sta attraversando un periodo altalenante con una Aston Martin in declino rispetto al 2023, celebrando quest'anno il ventesimo anniversario del suo ultimo titolo pur non avendo vinto un Gran Premio dal 2013.

Steiner osserva che, a differenza di Fernando, spesso solito a optare per vetture meno competitive, Verstappen potrà contare su scelte vincenti grazie al supporto di Jos, di suo padre e di Raymond Vermeulen, che gli garantiranno sempre la miglior macchina e rafforzeranno la fiducia del campione.

Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

Abbandonerà Verstappen la Red Bull?

Nelle ultime due stagioni, il futuro di Verstappen con la Red Bull è stato messo in discussione, con voci che parlano di clausole contrattuali basate sulle prestazioni. Per il 2026, le nuove regolamentazioni potrebbero ridefinire l’assetto competitivo della F1.

Il pilota ha confermato all'inizio dell'anno il suo proseguimento in scuderia, ma si ipotizza che, se non dovesse ricevere la vettura leader, potrebbe cercare altrove prima del 2027. Inoltre, Mercedes è vista come il team più pronto a dominare con le nuove norme, e questo alimenterà ulteriori dubbi sulla sua continuità.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato