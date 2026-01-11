Kimi Antonelli campione? La Mercedes prende il comando sulla Red Bull

La Mercedes, il team di Kimi Antonelli, avrebbe acquisito un vantaggio sulla Red Bull Racing per il 2026.

La Red Bull ha una versione di questo trucco nei propri motori, frutto dell'assunzione di un ex dipendente Mercedes che ha portato con sé la tecnica. Tuttavia, l'implementazione di questa manovra si è rivelata più complicata del previsto.

Secondo alcuni media, il team non è stato in grado di replicare con successo la tecnologia, quindi ha deciso di adottare una posizione neutrale durante la riunione, mentre Ferrari, Honda e Audi sono determinate a sradicarla.

La controversia sul trucco della compressione scoperto alla Mercedes si sta intensificando, poiché la FIA dovrebbe discutere la questione in una riunione speciale il 22 gennaio.

In questo contesto, la Mercedes si confronterà direttamente con Ferrari, Honda e Audi, mentre la Red Bull Ford ha deciso di rimanere in disparte, secondo Formulapassion.

Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?

È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.

Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.

Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.

