La VERA differenza tra Hamilton e Verstappen

David Coulthard si chiede se Lewis Hamilton abbia perso il tocco che lo ha reso una leggenda. L'ex pilota di Formula 1 sottolinea che il sette volte campione del mondo non ha più le prestazioni a cui eravamo abituati e lo ha paragonato a Max Verstappen.

Durante il podcast The Red Flag, David Coulthard ha dovuto scegliere tra Hamilton e Max Verstappen. "Sai quando Max è in forma e quando no, quindi sceglierei Verstappen", ha dichiarato.

Riconosce quanto sia difficile paragonare i due, soprattutto ricordando Hamilton all'apice della sua carriera, ma dubita che il britannico stia ancora raggiungendo quel livello.

L'ex pilota continua: "Potrebbe sembrare controverso detto da uno come me, ma è così che ci si sente. I grandi spesso superano i loro compagni di squadra e negli ultimi anni, se non ricordo male, Hamilton non ha superato George, né sembra aver superato Charles".

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

