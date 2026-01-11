ATTENZIONE: George Russell SMASCHERA Lewis Hamilton

George Russell ha smascherato Lewis Hamilton rivelando dettagli su cosa significhi condividere una squadra con il sette volte campione del mondo.

In un'intervista con la rivista Maxim, il pilota britannico ha spiegato le preziose lezioni apprese lavorando al fianco di Hamilton, conoscenze che ha messo in pratica dopo la partenza del suo ex compagno di squadra.

Tra i pregi di Hamilton, Russell ha sottolineato la sua capacità di mantenere un clima di squadra positivo e la sua instancabile etica del lavoro: "Quello che ho imparato di più da lui è come è riuscito a risollevare il morale della squadra.

Anche nei momenti difficili, è stato un vero leader e un lavoratore instancabile: sempre il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarsene, stabilendo un modello per tutti", ha confessato.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

