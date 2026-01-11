La Mercedes potrebbe impedire il ritiro di Lewis Hamilton

La Mercedes ha lanciato un messaggio che potrebbe impedire il ritiro di Lewis Hamilton.

In un'intervista con Maxim Magazine, George Russell ha avvertito che i piloti che considerano una stagione con scarsi risultati come una "stagione persa" rischiano di non competere mai più ai massimi livelli.

La stagione 2025 di Hamilton potrebbe essere interpretata proprio come quella "stagione persa". L'ex stella della Mercedes ha ammesso a luglio che lui e la Ferrari avevano già spostato la loro attenzione sulla vettura del 2026 dopo un weekend disastroso al Gran Premio del Belgio.

Alla domanda su come avesse affrontato mentalmente una stagione in cui le sue possibilità di vincere il campionato sembravano remote, Russell ha spiegato: "Cerco di affrontare ogni gara come se fosse l'ultima, dando il massimo in ogni giro.

"Sono convinto che la mia opportunità arriverà. Non so se sarà l'anno prossimo, tra due, cinque o addirittura dieci anni, ma devo dare il massimo per essere pronto quando arriverà quel momento."

La leggenda della Formula 1 deve continuare a lottare, indipendentemente dalle sue possibilità di salire sul podio con la Scuderia Ferrari quest'anno, perché arrendersi ora potrebbe significare ritrovarsi bloccato a metà gruppo senza possibilità di recupero.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

