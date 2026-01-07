close global

Svelato: ecco come sarà la PRIMA vettura della stagione 2026 di F1

Alessandro Lombardo
Memento Exclusives ha svelato il primo sguardo ai modelli da esposizione per la Formula 1 2026. Il marchio, attraverso F1 Authentics – unico fornitore ufficiale di automobili espositive per il mondo F1 – ha ampliato la sua collaborazione con il campionato all’inizio di quest’anno.

Il nuovo concept riproduce fedelmente il design che introdurrà il regolamento 2026 e si distingue come il primo show car commerciale, con innovazioni studiate per offrire prestazioni quasi pronte per il pit-stop.

Come sono i design di Memento Exclusives per la F1?

Progettate per eventi d’élite e commissioni personalizzate, le vetture F1 2026 integrano componenti reali in fibra di carbonio, pneumatici ufficiali Pirelli, un sistema di sterzo funzionante e ruote completamente mobili. Tra le novità spiccano un innovativo sistema di illuminazione posteriore, uno scarico trattato termicamente per garantire un realismo maggiore, un halo ridisegnato con supporti per essere fissato a parete e un meccanismo che permette un montaggio rapido e sicuro del muso e dello spoiler anteriore.

Il telaio, realizzato in due parti, facilita l’installazione in spazi ristretti e include un anello nascosto per il traino mediante gru. Inoltre, gli spoiler anteriori rinforzati e le strutture posteriori antiurto consentono l’utilizzo di cric idraulici, facendo di questa edizione il primo show car commerciale “ready for Pit-Stop”, l’esperienza più vicina a una vettura da corsa autentica fuori dal paddock.

Che si tratti di una presentazione ufficiale, di un evento riservato a partner o dell’ammirazione di un collezionista, il modello F1 2026 trasmette immediatamente un senso di prestigio e l’essenza dell’alta velocità. Ogni dettaglio, dalla precisione delle superfici aerodinamiche alla ricercata decorazione, è stato studiato nei minimi particolari per garantire un’autenticità e un’eccellenza tecnica senza compromessi. Il risultato è una vettura che si distingue tanto in una galleria quanto sulla griglia di partenza.

Estensione fino al 2030

All’inizio dell’anno la Formula 1 ha annunciato l’estensione dell’accordo di licenza con Memento Exclusives fino al 2030. Con sede nella Motorsport Valley, nel Regno Unito, Memento Exclusives è diventata partner ufficiale del campionato nel 2019 e opera da allora con F1 Authentics sotto licenza ufficiale. Questo accordo sancisce il ruolo dell’azienda come produttore e fornitore autorizzato degli show car per team, organizzatori e partner ufficiali del mondiale. Realizzate nel laboratorio dell’azienda con disegni computerizzati fedeli, le vetture garantiscono una riproduzione autentica dei concept originali.

Barry Gough, fondatore e amministratore delegato, ha commentato: “Le nuove normative e l’ingresso di nuovi team nel 2026 rendono questo il momento più entusiasmante per la Formula 1. Le innovazioni implementate nei nostri show car promettono l’esperienza più autentica mai vista e non vediamo l’ora che team, partner e collezionisti possano toccare con mano questi modelli rivoluzionari.”

Per gli ultimi annunci sulla F1® Show Car 2026, visita mementoexclusives.com o acquista subito i cimeli ufficiali con licenza su f1authentics.com.

