Il campione di F1 rompe il silenzio sull'invasione del Venezuela
Il ex campione del mondo di F1, Damon Hill, ha espresso il suo parere in seguito all’intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela, sostenendo che il paese debba essere restituito al suo popolo.
Sabato, il presidente americano Donald Trump ha annunciato di aver «catturato» il presidente venezuelano Nicolás Maduro insieme a sua moglie Cilia Flores, accusandoli di reati legati a droga e armi.
La notizia è giunta dopo un intenso bombardamento in diversi punti della capitale, Caracas. In un sorprendente svolgimento, Trump ha suggerito che gli Stati Uniti si faranno carico dell’amministrazione del Venezuela, inviando le proprie compagnie petrolifere nella regione. Inoltre, la leggenda della F1, Hill ha chiesto che il paese venga restituito ai venezuelani, in risposta a un tweet di Elon Musk in cui l’operazione veniva definita «una vittoria per il mondo e un chiaro messaggio per i dittatori malvagi ovunque».
Damon Hill, un diplomatico internazionale?
Hill ha sottolineato che l’intervento potrà avere successo solo se il Venezuela verrà restituito al suo popolo e se le sue risorse naturali, come il petrolio, non verranno sfruttate per interessi particolari. Altrimenti, secondo lui, gli Stati Uniti saranno costretti ad intervenire in ogni paese per ottenere il leader che desiderano, aggiungendo che il prossimo obiettivo potrebbe essere Cuba.
In risposta, Trump ha contestato le affermazioni dell’ex pilota durante una conferenza stampa sabato, sostenendo che l’intenzione degli Stati Uniti è prendere in gestione il paese in modo provvisorio, con l’obiettivo di sfruttare un’enorme quantità di ricchezze nascoste sottoterra.
Tuttavia, il trasferimento di Maduro a New York non ha provocato il consueto cambio di regime: la vicepresidente venezuelana Delcy Rodríguez, fedele a Maduro, è stata investita della carica di presidente ad interim dalla Corte Suprema.
