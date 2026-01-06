La Ferrari diventa CREATIVA con le nuove regole

Il direttore tecnico della Ferrari, Loic Serra, ha annunciato che la Scuderia punta a sfruttare le nuove normative per introdurre soluzioni innovative, in vista dei test pre-stagionali di Formula 1 che si terranno entro la fine del mese.

La nuova era dei monoposto farà il suo debutto al Circuit de Barcelona-Catalunya dal 26 al 30 gennaio, sebbene le prove si svolgeranno a porte chiuse.

Il vero banco di prova per Serra sarà rivoluzionare la Ferrari durante la stagione 2026, dopo il modesto quarto posto in classifica al campionato costruttori conseguito la scorsa stagione. Dopo aver contato sul talento del sette volte campione Lewis Hamilton, le aspettative dei tifosi erano elevate, ma il SF‑25 ha dimostrato l’esistenza di sfide ben più grandi.

Sia Hamilton che il suo nuovo compagno di squadra, Charles Leclerc, hanno sollevato critiche riguardo alle prestazioni del monoposto 2025, mentre Serra è stato messo in discussione per il rendimento del veicolo. Fred Vasseur, direttore del team, ha recentemente difeso il tecnico, sostenendo che l’auto era quasi ultimata al momento del suo arrivo in Ferrari. In questo contesto, il vero test per l’ex membro della Mercedes si definirà al termine del mondiale 2026.

Ferrari: competitività in vista per il 2026?

Il 2026 si apre con nuove regole che ribalteranno l’assetto competitivo tra gli undici team, creando un reset generale del campionato. Attualmente, Serra e la Scuderia sono alla ricerca di risposte alle difficoltà affrontate nel 2025, e la prossima stagione potrebbe riservare grandi sorprese. Durante la pausa invernale, sono circolate voci su possibili soluzioni studiate sia da Mercedes sia da Red Bull Powertrains per ottenere un vantaggio con i rispettivi pacchi motore. Anche se i veri leader in pista potrebbero emergere solo verso la metà del campionato, Serra dimostra tutta la volontà di esplorare le “zone d’ombra” delle nuove regole, sfruttandole a vantaggio del team.

In un’intervista durante le vacanze invernali, Serra ha spiegato: “Credo che quelle che chiamiamo ‘zone d’ombra’ siano in realtà l’espressione della creatività umana, la capacità di concepire soluzioni finora impensabili. Le nuove normative, adottate da poco o da quattro anni, non trasformano radicalmente il panorama, ma offrono un ventaglio di possibilità, poiché in ogni regolamento iniziale tutto è ancora in fase embrionale, rendendo evidenti differenze finché i concetti non si consolidano. Quest’anno, 2025, ne sono già emerse numerose. Molti credevano che non ci fosse margine di manovra, ma la creatività umana è infinita”.

“A ogni periodo, se non addirittura ogni settimana, assisto all’emergere di nuove idee: basta un’occhiata per accorgersi che hanno trovato un’altra soluzione. È davvero affascinante, come in ogni campo”.

Il 2026 sarà dunque la vera prova per verificare se Serra riuscirà a trasformare l’aspetto tecnico della Ferrari; in caso contrario, rischierà di restare senza giustificazioni, dopo aver manifestato così tanto ottimismo riguardo alle nuove regolamentazioni durante la pausa invernale.

