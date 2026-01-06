Le POSSIBILITÀ di Hamilton di diventare CAMPIONE DI F1
Lewis Hamilton non è tra i favoriti per il titolo di Campione del Mondo di Formula 1 nella stagione 2026.
Il bookmaker Polymarket ha condiviso le quote per ciascuno dei piloti in griglia per la prossima stagione, evidenziando che il pilota britannico non è tra i principali contendenti.
Max Verstappen rimane il candidato principale, con il 26%. George Russell segue con il 24%, mentre Lando Norris è dietro con il 17% e Oscar Piastri con l'11%.
Infine, Alonso con l'Aston Martin ha il 7%. Il due volte campione si piazza davanti a piloti come Charles Leclerc, Kimi Antonelli e Lewis Hamilton.
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
