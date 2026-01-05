Checo avrà un pilota Ferrari come compagno di squadra alla Cadillac!
Checo Pérez ha un nuovo compagno di squadra in Ferrari: Zhou Guanyu ha trovato subito il suo spazio in Formula 1. Il pilota cinese entra a far parte della Cadillac F1 in qualità di riserva, mettendo al servizio del team la sua preziosa esperienza.
Già la scorsa stagione aveva collaborato come pilota di riserva per la Scuderia, occasione che gli ha permesso di fare un notevole balzo in avanti nella sua carriera. Zhou ha commentato:
"Sono molto felice di unirmi al team Cadillac F1 in vista del debutto in Formula 1. Con 16 punti in tre anni al massimo livello, considero questa opportunità perfetta per mettere in campo tutto il mio bagaglio di esperienza. Questo progetto rappresenta una delle iniziative più ambiziose ed emozionanti nel motorsport. Dopo anni di collaborazione con Graeme [Lowdon, direttore del team] e Valtteri, far parte di questo progetto è come tornare a casa."
Cadillac F1 completo
Cadillac F1 sta quasi completando la sua formazione per la stagione 2026. Valtteri Bottas e Sergio Pérez saranno i piloti titolari, mentre Colton Herta assumerà il ruolo di pilota di prova ufficiale.
Il neoyorchese, proveniente dall’IndyCar, deve ancora acquisire i punti necessari per la superlicenza in Formula 1 e, per questo motivo, correrà nella Formula 2, partecipando al contempo ai giorni di prova con il monoposto Cadillac per raccogliere l’esperienza mancata.
Nel caso in cui Bottas o Pérez non possano scendere in pista durante un weekend di gara, Zhou è pronto a prendere il volante e dare il suo contributo.
