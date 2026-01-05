La Ferrari scopre un VANTAGGIO significativo per la stagione 2026
Ferrari non dispone ancora della celebre tecnologia di compressione attesa per i motori del 2026, come invece prefigurato da Red Bull e Mercedes, ma la scuderia italiana mostra segnali positivi grazie alla propria unità motrice.
Secondo Motorsport.com, una combinazione innovativa di materiali consentirà di regolare con maggiore precisione la temperatura all’interno della camera di combustione, potenzialmente traducendosi in un notevole incremento delle prestazioni.
Negli ultimi tempi si è discusso ampiamente del vantaggio ottenuto da Red Bull e Mercedes grazie al rapporto di compressione, mentre Ferrari, Audi e Honda, pur non disponendo di tale tecnologia, continuano a cercare nuove soluzioni per rimanere competitive.
Acciaio al posto dell'alluminio
Secondo quanto riferito da un quotidiano italiano, Ferrari ha deciso di adottare una testata realizzata in lega d’acciaio, abbandonando la variante in alluminio che era stata sviluppata parallelamente e utilizzata per anni.
Pur essendo l’acciaio più pesante, le sue elevate capacità termiche permettono, in teoria, di estrarre una potenza superiore dal motore.
Inoltre, l’incremento minimo previsto per il peso delle unità di potenza raggiungerà i 30 chilogrammi il prossimo anno, bilanciando così il maggiore impiego di questo materiale.
